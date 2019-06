Najila diz que íntegra de vídeo com Neymar estava em tablet furtado

Najila Trindade disse, no seu depoimento à polícia, nesta sexta-feira (7), que não poderia entregar a íntegra do vídeo do segundo encontro que teve com Neymar.

Segundo a modelo baiana, o conteúdo estava em um tablet, que teria sido furtado de seu apartamento - que, de acordo com ela, foi arrombado na última quinta (6).

Um minuto deste vídeo já foi divulgado e, nele, Najila aparece batendo em Neymar. A modelo afirma que, nos outros seis minutos, haveria a comprovação de que o jogador teria a agredido no dia anterior.

O depoimento foi prestado à delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo. A polícia chegou a perguntar à acusadora se o vídeo poderia estar guardado no servidor de alguma empresa de tecnologia, mas ela não soube responder.

Ainda segundo a baiana, ela não registrou o furto do tablet pois não sabe, exatamente, o que foi levado do apartamento - além do aparelho, diz que deu falta de um relógio e de uma quantia em dinheiro que estava numa bolsa.

Marcas encontradas na porta do apartamento de Najila foram analisadas por setor da polícia. Especializado em encontrar a impressões digitais, o grupo achou apenas sinais da modelo e de sua empregada.