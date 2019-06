A TV Record divulgou, na noite desta sexta-feira (7), trechos da conversa entre a modelo baiana Najila Trindade e o primeiro advogado que a representou. O papo começa no dia 17 de maio, quando ela chega ao Brasil vinda de Paris, onde teria acontecido o suposto estupro cometido pelo jogador Neymar, ocorrido dois dias antes e registrado em 30 de maio, e se estende por vários dias. O profissional já era amigo da modelo.

Na conversa, Najila pede ajuda já que teria sido 'maltrada' por um jogador do PSG. Ela diz que achou “que nem ia chegar viva no Brasil” e que não denunciou o jogador na França porque ficou “com medo” e estava sozinha. Najila também diz que bateu em Neymar no dia seguinte porque não “ia levar desaforo pra casa nem morta” e que estava com medo de sair de casa.

O advogado faz orientações a ela, indica profissionais para cuidar da saúde de Najila e organiza a estratégia defesa dela, além de citar uma conversa com um intermediador em Teresópolis. A cidade carioca é onde fica a Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira.

Confira a conversa revelada e transcrita pela Record (os asteriscos indicam palavrões ou nomes de estabelecimentos ou outras pessoas):

Ex-advogado do caso: Oi! Estava Dormindo Hj é meu vire****** Mas é o último procedimento!! E vc tudo bem ai?

Najila: Acabei de chegar no Brasil

Preciso de um adv

Tem q ser ***

Vc tem pra indicar?

Ex-advogado do caso: Claro!! Eu.

O q houve?

Najila: Um jogador do PSG estava bebado e vou (sic) violento cmg

Eu não gostaria que fosse você

Por motivos de vergonha...

Eu acabeo de chegar no Brasil

Não consegui nem absorver tudo isso ainda

(...)

Eu vou fazer exame de corpo de delito

Mas não hoje

Estou mt cansada

Preciso dormir

Esquecer tudo isso um pouco

Ex-advogado do caso: Ta. Deixa eu te ajudar

Quem foi?

Najila: Adivinha...

Ex-advogado do caso: NJ

Najila: Qro matar ele

Ex-advogado do caso: Calma. Vamos depois falar p eu entender e ai montar uma estrategia correta.

Najila: Tá bom

Tenho td aqui

Conversas

Ex-advogado do caso: Relaxa um pouco ai. E depois conversamos com calma

Najila: Minha foto machucada

Video c ele (ele nem sabe desse)

Ex-advogado do caso: Faz o seguinte. Nao mostre isso para NINGUEM

Nem p sua melhor amiga ta?

Najila: Mas vc acha que tenho que fazer exame de corpo de delito ainda hoje?

Ngm tem

Eu achei que nem ia chegar viva no Brasil

Ex-advogado do caso: Nao.

Najila: To sem dormir

Pânico

Eu ia denunciar ele lá na França mesmo

Mas fiquei c medo

Sozinha

Ex-advogado do caso: Se vc fizer exame eles vao perguntar quem fez

E nao é a hora

Najila: E ele foi mt manipulador

Cmg

Ex-advogado do caso: A lei te protege. Se vc tem fotos isso ja basta

Najila: Me acalmando

Fingindo ser uma pessoa legal

Ex-advogado do caso: Ele é ****. Conheço

Najila: Não quero exposição

Só isso

Ex-advogado do caso: E agora anda totalmente drogado

Najila: Sim

Ele é louco

Meu Deus !!

Ex-advogado do caso: Por isso que tem que montar uma estrategia inteligente

Najila: Mas eu bati nele no dia seguinte

Pq não ia levar desaforo pra casa nem morta

Ex-advogado do caso: Ta. Descansa um pouco. Relaxa.

Najila: Tá bom

Ex-advogado do caso: E qdo vc estiver melhor me mostra o material

Najila: Tá bom

Ex-advogado do caso: Aí eu vou poder avaliar qual melhor caminho

Teve testemunha?

Najila: Não

Mas ele mesmo bateu a foto machucada

Deve ter sido pra se gabar com os amigos

Foi td mt rápido

Depois q minha ficha caiu

Ex-advogado do caso:Ta. Relaxa e depois falamos com calma

Najila: Ta bom

[foto enviada]

Acabei de chegar em casa

Só pra vc ter uma noção mais ou menos...

Pessoalmente está bem pior

Já Perdi 4kg

Ex-advogado do caso: *****!! Vamos marcar na segunda p falarmos

Najila: Tem certeza q não preciso fazer exame de corpo de delito?

Ex-advogado do caso: [áudio]

Najila: Tá bom!!

Eu to com medo de sair na rua

Ele tá mto quieto

Não confio nele

Ele sabe q fez ****

Ele mandou uma msg: "segue sua vida q tá td certo".

Achei intimidador

Ex-advogado do caso: Com certeza. Guarde todas as msgs. Nao precisa ficar com medo

Najila: Boa tarde Ze

Que hrs vamos encontrar amanhã?

To precisando mto conversar... Não tenho ngm pra compartilhar isso

Ex-advogado do caso: Chego da fazenda as 9h em sampa

(...)

Najila: desculpe

(...)

Najila: O problema não sou eu né??

[foto enviada]

Tá bom. Vou as 11h

Pode ser?

Ex-advogado do caso: Pode?

Claro que nao eh problema seu. Vc eh vitima.

Deixa eu te falar. Ele esta totalmente drogado e dewnorteado. Alem disso eh um babaca.

Najila: Eu fico tentando mentir pra mim mesma q isso não me afetou... eu nunca me senti tão lixo descartável em toda minha vida

Ex-advogado do caso: Fechado. Te espero.

Vc nao eh. Ele que eh. Sei de historias horriveis dele.

Se envolveu v o cara errado. Acontece.

Najila: E ainda To paranóica achando q ele mandou me matar ...

Ex-advogado do caso: Vc eh linda. ****** A mulher dos sonhos de todo homem

Esquece

Najila: Tá bom

Amanhã falamos melhor então

Ex-advogado do caso: Isso ele nao faz

Isso

Fique tranquila

Estou do seu lado

Najila: Obrigada, até amanhã

Ex-advogado do caso: Deixa eu te falar. Vc nao deve encanar c isso..vc foi agredida. E montaremos uma.estrategia para isso.

Bj

Najila: *** bom dia

To levantando só agora...

Não consegui dormir direito

acordei c enxaqueca

Ex-advogado do caso: Ta bom

Veja q horas vc prefere se falamos amanha

Najila: Hoje umas 15h

Ex-advogado do caso: 15:30?

Najila: Ok

Ex-advogado do caso: Ta te espero

Najila: ***

Sem condições de ir até aí nos jardins

Vamos encontrar no shop ***?

Please!!

Ex-advogado do caso: Linda hj eu tenho outra reuniao 16h30 aqui. Pode ser amanha qquer horario e onde vc preferir. Só me avisa antes q eu me organizo

Najila: Tá! Então vou falar c uma Adv hj

E amanhça nos vemos

No shop

Aliás

Vamos encontrar hoje qdo terminar essa reunião

Amanhã já tenho q ter decidido o q irei fazer

Qdo vc estiver terminando essa reunião me avisa

Ex-advogado do caso: Pode falar agora?

Eu te ligo

Najila: Posso

— Ex-advogado do caso: Vku te ligar

Najila: Ok

Ah espera

Vou trocar o chip agora

Estou c o de fora ainda

Ex-advogado do caso: Mas quero falar no whats

(...)

Ex-advogado do caso: Bom dia. Q horas nos reunimos?

Estrategia promta

Vamos as 14h

Najila: Bom dia !!

Ex-advogado do caso: Fechado

No shopping ****?

Me confirma linda

Najila: Confirmado

Chego 14h30

Ex-advogado do caso: Ta bom. Me avise onde e te encontro la. Leva o material. Bj

Najila: Ok. Bj

Chego em 10

Ex-advogado do caso: Ta. Entro e ja te aviso

Estou no ****. Piso de baixo

Najila: Ok indo

Ex-advogado do caso: [contato de telefone enviado]

Najila: Ok

Ex-advogado do caso: **** esta te ligando p combinar. Depois retorna p ele.

Najila: Eu To tão confusa

Ex-advogado do caso: Oi. O q vc precisa? Estou do seu lado

Najila: Preciso entender td o q aconteceu principalmente o q aconteceu comigo por ter ficado tao afim dele

Ex-advogado do caso: **** vai te resolver!!

Najila: [emoji do aplicativo]

(...)

Najila: Eu To tendo um ataque

**** é a terapeuta?

Ex-advogado do caso: Bom. dia. Sim ela é a terapeuta.

Najila: Bom dia!

Ex-advogado do caso: Como vc esta?

[áudio]

Najila: Tá certo

To bem!

Já passei por coisas piores, acredite!

Vamos falando

Ex-advogado do caso: Oi. Na sexta ou segunda (dependendo da agenda do meu contato) vou p teresopolis. Amanha preciso pegar a procuracao c vc. Depois me avisa q eu passo e pego c vc.

Najila: Tá bom

**** obrigada por não me julgar e por ficar do meu lado

Eu adoro vc!

Estou feliz e certa de que escolhi a melhor pessoa pra me ajudar c isso.

Ex-advogado do caso: Nunca te julguei. Nem o farei.

Serei seu fiel escudeiro.

Outra coisa. Vamos precisar q vc fale com.o psiquiatra para ele fazer um laudo tb.

Se organize p isso.

Desculpe te encher com essas burocracias. Mas entrei p ganhar essa parada. Sou chato. Mas muito profissional.

Najila: Está certo

Por isso mesmo é a pessoa ideal

Só me falar o dia, que eu vou sim

Ex-advogado do caso: Laudo psiquiatrico vai rolar no começo da semana. Segunda ou terça. Te aviso. Amanhã pego documentos com vc. Na segunda começa a batalha. Confirmado em teresopolis.

Najila: Blzinha

[vídeo enviado]

Ex-advogado do caso: Oi. Amanha passo p pegar os documentos. Pode ser as 14h? Me passa endereco. Bj

Najila: Oi! Pode sim! te passo amanhã

Bj

Ex-advogado do caso: Ok

Najila: Vc tá bem?

Ex-advogado do caso: Tudo maravilhoso

E vc? Força na peruca!!

Najila: To bem tbm! E preparada pro que der e vier!

Ex-advogado do caso: Gostei!! Lets get it on!!!

Oi! Tudo bem? Preciso pegar os docs c vc. Me dè as coordenadas.

Najila: Oi! Estou no gineco

****

Quer me encontrar aqui? Estou com os docs

Fica mais perto pra vc

Ex-advogado do caso: Ok

[áudio enviado]

Só não voltq p sua causa sem eu pegar isso. Segunda estarei em teresopolis.

Najila: Pode passar agora

*****

Ta. To indo.

Ex-advogado do caso: Pra ser mais rapido vou mandar um dos meus segurancas q estao ai perto. Ja te falo quem vai

Najila: Ok

Ex-advogado do caso: O **** está indo. ***** bombado. Se ele nao te encontrar ele vai te ligar. De confiança.

Najila: Ok!

***

Voltei agora pro carro

Me enganei

Desculpe

Ficou em casa

(...)

Pula uma conversa

Najila: Agora?

Eu não tô em casa

Estou treinando

Ex-advogado do caso: Não ele vai às 14h30

Vai buscar

Ele trabalha com....

Najila: Certo

Ex-advogado do caso: Número do prédio é....

Recebi. Tudo certo. Amanhã estou em Teresópolis. Te ligo na quarta para contar como foi.

Najila: Tá bem.

Me avisa quando irei fazer o laudo psiquiátrico

Ex-advogado do caso: Te aviso

Najila: Ok

Ex-advogado do caso: Naj., Estou em Teresópolis conversando com a pessoa que eventualmente poderá ajudar no encaminhamento do acordo. O laudo médico ficou pronto. Está excelente. Preciso que vc me mande AGORA aquela foto de como ficou roxo e bem feio. Mande tb a msg do babaca mandando a foto par vc. Quero sair daqui com uma solução encaminhada.

As fotos são enviadas

Najila: Não envia para ninguém, por favor.

Sei que é desnecessário eu ressaltar isso. Desculpe!

Envio de localização e de vídeo

Ex-advogado do caso: Claro que não!! Só vou mostrar para ele ver q não estou brincando.

Najila: Essa msg: "segue sua vida e está tudo certo"

Me apavorou

Ex-advogado do caso: Deixa comigo. Daqui a pouco quem não vai ter vida é ele.

As fotos acima constarão do laudo médico.

Najila: Espero q ele pague por seu comportamento nocivo

Ex-advogado do caso: Quanto tempo decorreu entre ele entrar no quarto (qdo você deu seu número do quarto e ele te mandar a msg com sua foto da...

Najila: Ele mandou:

"Chegando" as 20:5..

Deve ter chego uns 15 min depois

E as 21:08 enviou a foto

Uns 10, 15 min depois que bateu a foto e saiu

Ex-advogado do caso: Maravilha

Najila: Foi tudo mto rápido

Eu fiquei estarrecida

Até hoje não compreendo tudo o q ocorreu

Ex-advogado do caso: Eu sei...vai te ajudar nisso linda!!

Najila: Sim, estou mais tranquila.

Estou só justificando o tempo.

Tranquila assim né,

Colocando tudo o q sinto debaixo do tapete como sempre faço...Uma forma de "superar" e seguir...Faço isso meio q pra tudo na vida. Não gosto de ficar me lamentando não.

(.......)

Ex-advogado do caso: Ela é a melhor terapeuta do Brasil. Consegui um horário com ela toda a segunda às 11h30

Enviadas mais fotos

Najila: Essas são todas as fotos que eu tenho

Áudio enviado

Ex-advogado do caso: Já conversei c ela. Se quiser é só ligar e combinar c ela. Vc vai amá-la. Terapeuta q olha pro seu coração e não pra sua cabeça.

Enviadas mais fotos

Ex-advogado do caso: Confirma se as datas estão certas?

Najila: Obrigada

Vou ligar sim

Já, já confirmo

Estou dirigindo

......

Najila cita as datas das fotos

Najila: Lado esquerdo

Ex-advogado do caso: Reunião excelente. Amanhã te conto.

Terei uma nova conversa c o pai assim que ele voltar de Israel

Najila: Ok