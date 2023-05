Naldo cancela luta com Popó e baiano dispara: 'Só bate em mulher'

O ex-lutador baiano, Acelino Freitas, o Popó, aproveitou uma entrevista em uma rádio para falar mal do cantor Naldo Benny, com quem ele iria lutar em breve, mas acabou recebendo prejuízo financeiro por parte do artista.

Segundo Popó, em entrevista a rádio Transcontinental FM, o marido da mulher Moranguinho ficou com medo de lutar com o baiano, e ainda expôs sua opinião sobre o cancelamento da luta.

"Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele. [...] Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto-propaganda de uma empresa por quase R$ 1 milhão visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo", disse.

Naldo cancelou a luta que estava marcada para o dia 26 de agosto. De acordo com o cantor, também em conversa com a rádio, sua carreira começou a alavancar e precisou decidir entre os palcos e o ringue.

"Quando estava fazendo os treinos, estava com tempo. A minha carreira deu uma alavancada de uma forma que eu não estou conseguindo ter tempo para treino, e não gosto de fazer as coisas pela metade ou mal feito", disparou.

Em contrapartida, Popó chamou Naldo de mentiroso e que já desconfiava que o funkeiro iria desistir devido a suposta fama de ser mentiroso. "Tinha muita gente esperando essa luta. Eu desconfiava que era mais uma mentira, mas não sabia que ele mentia tanto", finalizou.