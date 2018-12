Namorada brasileira confessa que matou holandês de 73 anos

Um idoso holondês de 73 anos foi achado morto em uma estrada rural de Votorantim (SP), no último dia 21. Sem documentos, ele foi enterrado como indigente e só depois reconhecido por amigos. No último dia 7, a brasileira Simone de Aquino, namorada do holandês Johannes Bernardus Reinard Maria, foi presa pelo crime. Segundo a polícia, ela confessou a morte em depoimento e foi indiciada por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima.

O depoimento foi na própria sexta (7). Simone contou que tentou dopar o holandês um dia antes do crime, sem sucesso. Na segunda tentativa, ela injetou medicamentos direto na veia do namorado, que ficou desacordado.

Com ajuda de uma amiga, Simone colocou o holandês no carro. Ela contou para a amiga que o namorado tinha bebido muito e que ela o levaria para o hospital.

O corpo do holandês foi achado com 10 golpes de faca pelo corpo. Depois do crime, Simone continuou morando no apartamento da vítima, no centro de Sorocaba, e fez transações bancárias. Ela também se passou pela vítima pra responder mensagens no WhatsApp como se fosse o holandês.

Em uma mensagem, um aluno que estudava inglês com Johannes questiona o seu sumiço. O holandês responde então dizendo que voltou para a Holanda por conta da internação da irmã - segundo a polícia, já era Simone respondendo. Como havia erros no inglês, o aluno achou estranho.

O promotor Welington dos Santos Veloso à Justiça, diz que o crime foi marcado por covardia e "violência fora do comum, pois matou o companheiro com quem vivia sem motivo aparente".

O consulado da Holanda acompanha a investigação.