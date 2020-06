Namorada de Babu Santana posta foto com ex-BBB em hospital: 'Obrigada, Deus'

Tatiane Melo, namorada do ator e ex-participante do BBB, Babu Santana, postou uma foto com o artista, que está internado, na tarde desta terça-feira (23) em sua conta do Instagram. Na legenda, Tatiane agradeceu por estar perto do amado: "Gratidão! Obrigada, Deus. Com meu grude, Babu", escreveu. As informações são do jornal Extra.

A internação do ator, que interpreta Jacinto na novela Novo Mundo, da Globo, e que está sendo reprisada na emissora, aconteceu na noite desta segunda-feira. Após dar entrada no hospital Barra D´or, na Zona Oeste do Rio, o artista fez um vídeo agradecendo a todos que torcem por sua melhora.

Ele foi levado às pressas para a unidade hospitalar depois de se sentir mal e perder o apetite na última semana.

Depois de passar por uma bateria de exames, foi diagnosticado com diabetes. Os médicos descartaram a possibilidade de ele estar com covid-19.

Segundo a assessoria do artista, o estado de saúde dele é estável, mas ainda não tem previsão de alta.