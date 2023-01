Namorada de Claudia Rodrigues diz que atriz não conseguia abrir os olhos

A atriz Claudia Rodrigues, que ficou internada por alguns dias no começo de janeiro devido às fortes dores de cabeça, precisou cancelar as agendas de shows e eventos pelo país. A namorada da artista, Adriane Bonato, comentou que foram dias de angústia e preocupação.

Em conversa ao jornal O Globo, a empresária afirmou que os médicos não sabiam o real motivo das dores e não descobriram de onde estavam saindo até as pontadas. Claudia, inclusive, não conseguia nem abrir mais os olhos devido às dores fortes que sentia.

"Ela não queria sair da cama, não fazia mais graça e estávamos muito preocupados que pudesse ser algo relacionado a esclerose ou ao transplante de medula óssea", explica Bonatto.

Com isso, a empresária decidiu fazer a técnica de hipnose em Claudia, com a supervisão dos médicos do Hospital Isrraelita Albert Einstein. "Antes de fazer com a Claudia, eu fiz comigo, com amigos e pessoas conhecidas. É engraçado que a maioria delas não acredita num primeiro momento. Não precisa acreditar para funcionar, basta seguir as orientações do profissional que está fazendo e relaxar", explicou.

As dores cessaram e os médicos da unidade de saúde ficaram surpresos com a técnica. "Os médicos ficaram impressionados que realmente havia funcionado porque todos nós já não sabíamos mais o que fazer para as dores acabarem. Isso foi na terça-feira, desde então, a aflição que era diária não voltou mais.”