Namorado de Maiara faz comentário machista: 'Depois apanha e não sabe'

Maiara, da dupla com Maraísa, foi alvo de um comentário machista do namorado, Fernando Zor. Os dois estavam fazendo uma caminhada dentro do condomínio onde moram, ao lado de amigos, quando o cantor resolveu criticar o tamanho da roupa da artista em uma "brincadeira" de mau gosto.

"Toda faceira. Depois apanha e não sabe [o porquê]. Quer sair sozinha com esse shortinho...", disse ele, em vídeo gravado e postado no Instagram Stories. Maiara respondeu em seguida: "Dentro do condomínio". E Zor continuou: "Dentro do condomínio... Aqui que é perigoso! Machaiada... toda tarde, a machaiada danada andando aqui dentro desse condomínio e vem saindo com este shortinho".

Os dois estão namorando há sete meses. No fim do ano passado, chegaram a ter um hiato, mas reataram em janeiro.