Namorado de Maíra Cardi reformou mansão de R$ 15 milhões com a ex

Thiago Nigro, atual de Maíra Cardi, e a ex-mulher Camila Ferreira construíram juntos um patrimônio milionário. Um dos mais caros bens do ex-casal, sócios em algumas empresas, é a mansão que moravam em São Paulo, que equivalia a R$ 15 milhões.

O imóvel, ainda ocupado por Camila, tem uma extensa área de lazer, com piscina, churrasqueira, área verde e até o que Thiago chama de cantinho do marshmallow, que consiste num imenso sofá com uma lareira elétrica no meio, instalados numa espécie de gazebo, todo envidraçado. As informações são do Extra.

O cantinho é um dos preferidos do ex-casal, e fica na parte de trás da mansão. O imóvel foi tem ainda uma estética moderna, com paredes texturizadas com cimento queimado e totalmente envidraçada no escritório de Nigro, onde ele gravava os vídeos.

Nesta quarta (1), Maíra Cardi assumiu o romance com o coach, que era cliente de Cardi, assim como sua ex. O relacionamento do primo rico e sua ex e sócia terminou há exatamente um mês.

Camila até hoje não se pronunciou sobre o fim de sua relação com Nigro. Ela foi a maior incentivadora de Thiago a criar o canal que depois se tornaria um sucesso de público e venda de cursos e mentorias, e é, até hoje, sócia do coach.

Os dois se conheceram quando trabalharam juntos numa financeira, em 2010. "Ele era bem chato. Foram quase dois anos ele investindo em mim. Um escritório que só tinha homens, eu e mais uma mulher. Quem você acha que era assediado?", contou ela durante um podcast sobre casais que enriqueceram juntos.