Namorado de Mel Maia é parado por guardas em Paris e dispara: 'Sou trabalhador'

O cantor MC Daniel, namorado da atriz Mel Maia, está em Paris, na França, realizando vários shows internacionais. O famoso, entretanto, acabou viralizando nas redes sociais ao ser flagrado recebendo reclamação da polícia local.

O funkeiro foi parado pelos guardas da cidade por ter, supostamente, desrespeitado leis de trânsito ao pilotar uma moto em alta velocidade, além de ter avançado a uma placa de "Pare".

Daniel, então, foi às redes sociais para se explicar e rebater que não infringiu nenhuma lei, mas também não iria ficar respondendo sobre o vídeo.

“Não desrespeitei eles, e nem eles me desrespeitaram. Se desrespeitaram, não sei. Mas não preciso de nada para viralizar na internet para me promover. Vim para a Europa com meu show, com a minha música e a minha imagem. Cheguei da forma limpa, meu hype é limpo, não é apelativo. Não aconteceu nada. Não devo nada para crime de lugar nenhum, polícia de lugar nenhum. O que eu devo é luta, sangue e suor pelos meus”, disse.

No Twitter, diversos internautas criticaram a postura do artista, que ironizou a polícia local falando: "Fala para ele que sou trabalhador, Zé Povinho".