Namorado empurra MC Mirella durante parabéns e gera polêmica

A festa de aniversário da funkeira MC Mirella acabou gerando polêmicas nas redes sociais. Durante as comemorações dos seus 21 anos, ela posava para uma foto com o namorado, o também funkeiro Dynho Alvs, quando foi surpreendida por um empurrão.

Em vídeo publicado pelo próprio Dynho, é possível ver que ele prega uma peça na namorada. Quando os dois sorriem para a foto, ele empurra a cabeça dela em direção ao bolo. Na legenda, ele desejou paranéns: "Feliz aniversário, minha princesa". Ela respondeu no socmentários. "Você me paga, Dynho! Hahahah obrigada pela festa, meu amor. Você sempre me surpreende. Eu te amo infinitamente! Você é sensacional. Obrigada por tudo!!!".

Apesar disso, os fãs não aprovaram a atitude do rapaz. "Agressividade da p****", escreveu uma seguidora. "Terminava meu aniversário linda e solteira", disse outra. "Que babaquice... Poderia ter brincado com chantilly e dado esse bolo para crianças numa creche carente, as crianças iam amar", opinou outra. "E o Oscar de otário vai para...", ironizou uma outra pessoa.

Chateado com a repercussão negativa, Dynho gravou novos vídeos para comentar o episódio. "Nossa, estou olhando alguns comentários e directs. As pessoas se incomodam com cada coisa. Hoje em dia tudo é polêmica. Se ela não tivesso gostado, ela ia chegar em mim e falar para apagar. Ela super gostou e não ficou brava", afirmou.

MC Mirella não comentou o caso.