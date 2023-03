Namorado matou vereadora e depois se suicidou, conclui perícia

A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte Yanny Brena Alencar (PL) foi vítima de feminicídio pelo namorado Rickson Pinto Lucena, que se suicidou em seguida. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte os resultados dos laudos periciais das mortes ficarem prontos.

Yanny Brena, que também era médica, foi encontrada morta ao lado do namorado, em casa, no dia 3 de março. O casal estava junto desde 2020.

Rickson se intitulava como atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa, segundo o g1.

A TV Verdes Mares teve acesso ao laudo pericial, que apontava Yanny Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas. Tudo indica que houve luta corporal antes do crime. A causa da morte foi asfixia. Rickson teria usado um cabo do aparelho de TV para matar a vereadora.

No total, 17 pessoas falaram com a polícia. Uma delas, amiga de Yanny Brena, contou à polícia que a vereadora não queria continuar pagando as despesas do namorado. A polícia também investigou se Yanny tentou terminar o relacionamento antes de morrer.

“Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, disse a amiga em depoimento à polícia.