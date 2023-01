Nanda Costa lamenta morte do pai que não via há 35 anos

A atriz Nanda Costa divulgou nas redes sociais a morte do pai, com o qual não mantinha contato há 35 anos. A atriz tem 36 anos, e só esteve com um pai no primeiro ano de vida. O homem abandonou a família. O fato motivou Costa a se tornar uma atriz famosa para reencontrar seu genitor.

"Era natal, o meu primeiro natal, o meu único natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto, sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca sairá. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu a atriz neste sábado (21).

Na postagem, Costa não deu detalhes sobre a causa da morte.

A atriz contou a saga que a fez se batalhar para ser famosa no Altas Horas, da Globo, em junho de 2022. Foi a vontade de reencontrar o pai.

"Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: 'Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual ao meu avô ou assiste novela igual a você e a minha avó?'. Ela falou: 'Eu acho que ele vê os dois'. Aí eu falei: 'Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar'", disse ela na ocasião.