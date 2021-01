Nando Cordel lança música com Carlinhos Brown sobre a busca pela felicidade

Após quase nove anos dedicados a missões de paz e à música instrumental, o artista pernambucano Nando Cordel retoma seus projetos com foco na música popular brasileira com o lançamento da canção 'Felicidade é tudo que a gente quer'. A canção tem participação do multiartista Carlinhos Brown e será disponibilizada nesta sexta-feira (29) em todas as plataformas digitais.

Inédita, a canção aborda de forma leve o tema da busca pela felicidade. “Faz um chamamento a todos para a consciência sobre a felicidade, sobre sua postura diante da vida e a importância da busca por rotas que lhe tragam a real vivência da felicidade”, explica Nando. O trabalho dá início aos projetos musicais do pernambucano para 2021.

Além da música, acontecerá o lançamento do clipe no YouTube dos dois artistas. O trabalho é uma parceria de Nando Cordel com a Fábrica Estúdios e conta com a distribuição da ONErpm. A identidade visual de “Felicidade é tudo que a gente quer” é assinada por Letícia Matos.

Feliz com o convite e com a proposta do trabalho, Carlinhos Brown ressalta sua identidade com o propósito do pernambucano. “Nando Cordel é tudo que a gente quer. E já não aguentava mais esperar os seus lançamentos, que sacodem de beleza e simplicidade a poesia nordestina. Tô muito contente dele ter me convidado para essa obra genuína. Me honra muito fazer parte do trabalho desse parceiro contemporâneo e a ele eu desejo toda boa sorte”, enfatiza Brown.