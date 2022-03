Nando Viana, do humorístico A Culpa É do Cabral, faz stand up em Salvador

Destaque no programa A Culpa é do Cabral, do Comedy Central, o comediante Nando Viana apresenta no Teatro Jorge Amado, nesta sexta (25), às 20h, seu terceiro show solo, Coloca o Cinto Que a Viagem Vai Ser Longa. Os ingressos já estão à venda, na bilheteria do Teatro e no Sympla.

Com mais de 10 anos de carreira, o comediante encena histórias engraçadas que acontecem com ele em seu cotidiano. O apanhado vai desde a experiência de ser pai até a participação no fenômeno de audiência A Culpa É Do Cabral, programa que apresenta com seus amigos comediantes Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Rafael Portugal e Rodrigo Marques, no Comedy Central. Nando pondera ainda sobre seus medos da velhice e sobre as "brisas" mais loucas que já passaram por sua cabeça em seus momentos de reflexão.



SERVIÇO: Nando Viana em Coloca o Cinto Que a Viagem Vai Ser Longa | sexta (25), às 20h, no Teatro Jorge Amado | Ingressos: R$ 90/R$ 45.