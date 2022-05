'Não cabe', diz árbitra após sofrer tentativa de agressão em jogo

A final do Campeonato Pernambucano, entre Retrô e Náutico, ficou marcada por cenas lamentáveis. Principal jogador do time alvirrubro, o meia Jean Carlos perdeu a cabeça e, após ser expulso, partiu para cima da árbitra Deborah Cecilia. O caso foi relatado em súmula como tentativa de agressão.

Deborah, que se tornou a primeira árbitra mulher a conduzir a decisão do torneio, falou pela primeira vez sobre o caso nesta segunda-feira (2), e cobrou uma punição ao jogador.

"Isso não cabe mais no meio do futebol, seja com homem ou mulher. Espero que tenha uma punição. Não pode perder a cabeça e partir para cima de pessoas. Isso não pode passar impune. Não pode passar a mão por cima disso", disse, ao site ge.

Ensandecido após correta expulsão, Jean Carlos do Náutico parte pra cima da árbitra pic.twitter.com/yiICBLOXxZ — Neto Souza (@zouzaneto) April 30, 2022

Jean Carlos foi expulso por conta de uma cotovelada em Yuri Bigode, do Retrô, aos 22 minutos do segundo tempo. Após receber o cartão vermelho, ele partiu para cima da árbitra, e precisou ser contido por atletas dos dois times e pela equipe de arbitragem que estava em campo. Revoltado, ainda bateu em uma porta que dá acesso ao gramado.

"As imagens estão aí. Ficou claro a atitude dele com relação à cotovelada no jogador. E ficou claro o meu cuidado de dar dois, três passos atrás para expulsá-lo. Se eu não dou esses passos, coisa pior iria acontecer", disse a juíza.

"E se as pessoas que estão envolvidas ali, os jogadores da outra equipe, e até os próprios companheiros e a arbitragem, não entram, eu com certeza teria sido peitada e agredida sim. A gente não pode perder a cabeça e partir para cima de qualquer pessoa. No mínimo, respeito. Em qualquer profissão e qualquer gênero", completou.

O Náutico conquistou o bicampeonato pernambucano nos pênaltis, após vencer no tempo normal por 1x0. Após o incidente, Jean Carlos postou um vídeo e admitiu ter "perdido a cabeça". Mas, segundo o jogador, não havia a intenção de agredir a árbitra.

"No momento da expulsão, sim, eu fiquei muito chateado, perdi a cabeça, porque eu sabia que não tinha dado a cotovelada e sim que eu tinha feito o movimento de tirar o braço dele (Yuri Bigode)", falou.

"Em nenhum momento a xinguei. Em todo momento que fui para cima, para falar com ela, era sobre que eu tinha tentando tirar o braço dele, que não tinha dado a cotovelada, mas entendo que pelas imagens parece que eu poderia fazer algo. Jamais encostei a mão em uma mulher e jamais encostaria. Se a Deborah achou em algum momento que isso poderia acontecer, peço desculpas a ela, peço desculpas a todas as mulheres, a todas as torcidas, a quem estava assistindo ou a quem viu alguma notícia", completou.

Jean Carlos pode ser denunciado ao STJD através do relato da súmula. "Aos 22 minutos do primeiro tempo expulsei com cartão vermelho direto o senhor Jean Carlos Vicente, número 10 da equipe do Náutico, por desferir uma cotovelada fora da disputa da bola no rosto do seu adversário", disse Deborah Cecilia no documento.