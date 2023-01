'Não consegui antecipar voo', diz Cafu sobre ausência em velório

A ausência de grandes jogadores e ex-jogadores no velório de Pelé está sendo duramente criticada. Nenhum dos pentacampeões foi à Vila Belmiro, em Santos, dar o último adeus ao Rei do Futebol - mesmo com a duração de 24h da cerimônia. Em vídeo enviado ao SporTV, Cafu, campeão em 1994 e 2002, explicou seus motivos.

"Fazia questão de ir no velório do Pelé, mas infelizmente por motivo de trabalho não consegui antecipar meu voo. Não vou estar com a família nesse momento tão importante aí no Brasil, mas de pensamento e de coração estamos abraçando eles. Não sei se terá missa de sétimo dia, mas faço questão de estar com eles em nome de todos os jogadores de futebol brasileiros e mundiais", disse.

Os campeões de 1994 (tetra) e 2002 (penta) não apareceram no velório, realizado entre as manhãs de segunda (2) e terça-feira (3), na Vila Belmiro. A exceção foi Mauro Silva, vencedor em 1994. Mas o ex-meio-campista é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e esteve representando a entidade que comanda o futebol paulista.

Ronaldo e Romário enviaram coroas de flores a Pelé, mas não foram ao velório. No fim, a cerimônia teve poucos jogadores e ex-jogadores, o que vem sendo duramente criticado.

"Quando se fala de conquista de título com a seleção brasileira, fomos pentacampeões porque alguém foi tetra, antes tri, bi e campeão. Demos sequência ao que eles começaram em 1958. Cinquenta anos de Pelé, tive a oportunidade de jogar aquele jogo em Milão e estar com ele. Foi uma honra enorme. Sempre que falarmos dele temos que falar de alegria. Ele era alegria. O Pelé jogava alegre, os caras batiam nele e ele levantava e dava risada, sorria para todos. Esse é o Pelé que vai ficar eternizado", completou Cafu.