Não custa sonhar: conheça histórias de realizações no Carnaval de Salvador

Um fotógrafo venezuelano registra o casamento de uma paulista e um suíço. Essa história não teria nada a ver com Salvador se não fosse a localização da cerimônia. Sabe onde? Em cima do trio elétrico de Durval Lelys, diretamente do circuito Barra-Ondina, no último ano do Carnaval antes da pandemia. Agora imagine as ruas da cidade lotadas de foliões e a quantidade de sonhos que existem em cada um. Por mais improvável que seja, a magia da maior festa de rua do planeta serve de inspiração para que muitos deles se realizem.

A paulista Érika Cristina Wüst, 39, tinha 17 anos quando pisou os pés pela primeira vez no Carnaval de Salvador. Levada por um primo, ela não tinha ideia que a viagem à Bahia mudaria o rumo de sua vida e, pelo encanto, decidiu que se faria presente na folia todos os anos.

Com a nova paixão, um problema surgiu na vida da arquiteta. “Percebi o quanto era difícil encontrar um namorado que aceitasse o amor que eu sentia pelo Carnaval e que também amasse aquilo”, relembra. Como os melhores encontros acontecem quando a gente menos espera, depois de passar os dias de festa nove anos seguidos sem namorar, conheceu o suiço Marcel Wüst, em São Paulo.

O casamento foi realizado no trio elétrico de apoio, que vem logo atrás do principal (Foto: Juan Carlos Rodríguez/@juanchofotografia)

Os preparativos para a próxima folia já estavam em andamento quando convidou o paquera, que não tinha ideia da loucura que era o Carnaval, para conhecer a festa. Ele topou e os namorados viajaram juntos. Na varanda do hotel em que estavam hospedados, tinham vista privilegiada como um camarote particular. Quando Marcel reparou no trio de apoio que seguia o principal, teve uma ideia.

“Ele disse que seria muito legal fazer nossa festa de casamento lá em cima, a ideia foi plantada na minha mente e, pronto, achei o homem da minha vida”, se declara.

Até que o sonho fosse devidamente realizado, com direito a abadá e vestido de noiva, foram quatro longos anos. Depois de muita insistência com diversos artistas, o casal conseguiu o aval de Durval Lelys para que a cerimônia fosse realizada no carro de apoio durante a concentração do bloco Me Abraça, na segunda-feira de Carnaval. Foram 11 convidados da Suíça, 15 do Brasil e dois da Romênia. Uma juíza de paz foi a responsável por declarar Érika e Marcel casados.

Érika e Marcel se casaram no carro de apoio do bloco de Me Abraça e acompanharam todo o circuito do trio (Foto: Juan Carlos Rodríguez)

“Lembro a alegria que os foliões expressavam, nos dando parabéns e querendo tirar fotos. Eu me sentia realizando um pouco do sonho de cada um deles”, conta.

Juan Carlos Rodríguez, venezuelano que mora há 7 anos na capital baiana, não esquece como foi fotografar o casamento mais inusitado de sua carreira. “No início eu nem acreditei que aquilo aconteceria porque era muito louco. Até falei com a noiva para ela não procurar mais ninguém que eu faria até de graça”.

O casal segue juntos e mora em Singapura. Érika conta que eles têm planos de voltar para Salvador no Carnaval de 2025 e reunir todos que participaram da cerimônia, inclusive Juan Carlos.

Depois de seis anos de namoro, quem vê o relacionamento de um casal de longe pode até pensar que uma das partes está sendo enrolada. É naquele momento que família e amigos começam a questionar se o casamento vai sair.

A servidora pública Lara Tupinambá, 33, e o companheiro Danillo Caldas, 38, já conversavam sobre uma união no papel, mas nada estava devidamente programado quando ele decidiu fazer o pedido em meio à folia no Pelourinho.

A escolha do momento não poderia ser diferente. Desde o início do namoro, em 2010, o casal curte o Carnaval e passa por todos os perrengues que o período traz juntos. Até o primeiro beijo entre eles aconteceu em meio a muvuca do Morro do Gato, na Barra.

Quando Danillo decidiu fazer o pedido, aproveitou que a família dos dois e amigos estavam reunidos na segunda de Carnaval, em 2016. Ao tirar as alianças do bolso e se declarar para a amada, causou um verdadeiro alvoroço.

É tradição que a família de Lara saia em um bloquinho no Pelourinho na segunda-feira de Carnaval (Foto: Acervo Pessoal)

“Eu fiquei muito surpresa porque foi no meio de todo mundo mesmo. Nossa família sempre sai em um bloquinho no Pelourinho e muita gente lembra do pedido e vem falar com a gente”, lembra.

Identificação

Em O Menino Grapiúna, Jorge Amado escreve que o sonho é o maior e mais inalienável direito dos seres humanos. Peço licença ao autor e adiciono mais uma característica. Os sonhos são a mais pura expressão da individualidade de cada um. Há alguns anos, a professora Joselice Souza, 44, talvez nem tivesse noção do desejo profundo que sentia de ter orgulho do seu próprio corpo.

Aí entra o bloco afro Ilê Aiyê, que ajudou a professora, uma mulher negra, a se identificar com seus traços e se conectar com sua ancestralidade. Tudo começou quando ela entrou em contato com o bloco pela primeira vez, em 2016. “O momento coincidiu com meu letramento racial e reforçou o desejo de ter uma relação mais forte com a minha cultura. A partir dali resolvi não mais alisar meus cabelos”, conta.

A primevira vez da professora Joselice Souza na Associação Cultural Ilê Aiyê, em 2016, com os cabelos alisados (Foto: Acervo Pessoal)

Neste ano, Joselice vai realizar um sonho que surgiu quando entrou na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, e se sentiu em um reino da África: desfilar no bloco no sábado de Carnaval. Desde já, a ansiedade está a mil. “É sobre não subestimar meus sonhos e vontades. Vou me permitir participar desse espetáculo como alguém que tomou posse dessa ancestralidade”, afirma.

Expectativas e esculhambação

Que o Carnaval abre as portas para que as situações mais loucas aconteçam, todo folião que se preze sabe. Mas porque o período é tão propício para que os desejos latentes sejam externalizados? Fomos em busca de um carnavalesco raiz e com bagagem de estudos sobre a folia para explicar o frio na barriga e os arrepios que a festa causam nas pessoas.

“Há um acúmulo de expectativas porque o Carnaval não é uma coisa comum”, analisa Milton Moura, doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea e especialista em festas populares. À primeira vista, a explicação pode parecer simplista, mas esconde uma camada de elementos que podem até passar despercebidos nos dias em que o povo está nas ruas.

Para que o Carnaval aconteça, uma série de programações deve ser feita pelos foliões, por quem mora perto dos circuitos e quem trabalha na festa. É preciso saber os dias e horários do trio, quais blocos comprar, como voltar para casa e por aí vai. Os planejamentos criam uma tensão diferenciada, que é liberada nos dias de festa. O tempo longo de duração, a exposição de corpos e emoções que acontecem na folia também são facilitadores para que a faísca dos desejos tome conta.

A própria origem da festa tem a ver com a liberação das vontades, que aconteciam antes da Quaresma, período de 40 dias que antecedem a Páscoa cristã. “As instituições da Igreja proibiram que durante a Quaresma acontecessem manifestações de dança e canto. Então, até a terça-feira que antecede a data, podia fazer tudo", explica Milton Moura.

"O Carnaval é uma concentração da esculhambação”, crava o especialista.

Carnaval dos Sonhos também é coisa de famoso

Um dos marcos do Carnaval em 2020 foi a entrada triunfal de Claudia Leitte que, suspensa por cabos de aço, encantou a multidão que a aguardava no Farol da Barra. Para a cantora, a atitude ousada foi a realização de um sonho de criança. “Eu realizo todos os anos o sonho de transformar meu trio em coisas que eu imagino, mas destaco o voo porque sonhava com aquele momento desde pequena”, conta.

Neste ano, Claudia Leitte garante que não vai deixar de se reinventar mas, para ela, puxar um trio elétrico depois de momentos tão sofridos de pandemia já configura uma realização. “Não precisamos de muito pra tornar esse carnaval pós pandemia e tudo o que passamos como algo histórico”, destaca.

O tema da folia escolhido por ela para o Carnaval, o “Realverso” também tem tudo a ver com a volta dos contatos presenciais e cheios de emoção. Apesar disso, a relação virtual entre as pessoas permanece mais forte do que nunca, é isso que Claudia quer destacar. “Estamos saindo de período bastante difícil, de pouco contato para o nosso real normal, que é ter o toque. Ainda assim há muita pauta sobre o virtual, que também é importante e necessário, mas precisamos nos ater ao real. Ao 'Realverso'”, explica.

Se para os artistas que já estão acostumados com a folia soteropolitana voltar ao Carnaval depois de dois anos será histórico, imagine para os puxadores de primeira viagem. Em 2022, Thiago Aquino, natural de Feira de Santana, se perguntava se algum dia se apresentaria em um trio elétrico na capital de seu estado.

O cantor de arrocha nunca escondeu o sonho de se apresentar no Carnaval de Salvador e o estouro do seu sucesso ocorreu justamente em meio à pandemia, quando os circuitos não foram montados.

Mas para quem cantou durante muito tempo em barzinhos e mal tinha dinheiro para pagar os músicos, os dois anos foram apenas mais um degrau na escada do sucesso. Na quarta-feira (16), Thiago Aquino vai ser um dos responsáveis pela abertura do Carnaval de Salvador no Campo Grande.

“É um sonho que se torna realidade e muito mais do que sonhei um dia. Tenho a certeza de que tudo que passamos valeu a pena e que ainda tenho muito a mostrar", afirma o vencedor do Prêmio Baianos do Ano, do jornal CORREIO. Thiago Aquino vai levar todo o seu arrocha para o circuito Osmar na sexta-feira (17) e no domingo (19). Na Barra-Ondina, puxará o trio no sábado (18).

Thiago Aquino vai abrir o Carnaval no Circuito Campo Grande (Foto: Divulgação)

O cantor não esconde a ansiedade, mas garante que vai dar conta do recado. “É uma responsabilidade gigante representar e defender a força do arrocha na maior festa popular do mundo. Ensaiei um repertório especial para os circuitos e pessoalmente tenho me empenhado em atividades físicas e vocais para resistir a maratona”, revela.

*Com orientação de Monique Lôbo.