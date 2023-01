Não é França: Messi define outro rival como mais difícil na Copa

Na primeira entrevista que concedeu após a conquista da Copa do Mundo, Lionel Messi confessou que lamenta os desentendimentos que teve com o técnico Louis Van Gaal e os holandeses no duelo das quartas de final. O craque também admitiu que o México foi o adversário "mais difícil" da Argentina na campanha do tricampeonato.

Criticado por Van Gaal em 2021 por não ser um "jogador de equipe", Messi provocou o técnico após marcar sobre os holandeses, comemorando o gol levando as duas mãos aos ouvidos. Após a partida, o camisa 10 insultou o atacante Wout Werghorst com a já famosa frase "Qué mirás bobo? Andá pa'allá" ("Tá olhando o quê, bobo? Anda para lá", em tradução livre).

"Não gosto do que fiz, não gosto do que aconteceu depois", disse Messi à rádio de Buenos Aires Urbana Play nesta segunda-feira. "São momentos de grande tensão, de grande nervosismo. Tudo acontece rapidamente e você reage como reage. Nada foi planejado, apenas aconteceu."

A Argentina venceu a Holanda nos pênaltis, por 4x3, depois de empatar por 2x2 no tempo normal e na prorrogação. O duelo foi marcado por várias polêmicas. Na prévia, Van Gaal provocou os rivais sul-americanos ao afirmar que se houvesse disputa de pênaltis seus jogadores estariam mais bem preparados.

Ele também lembrou que "Messi não tocou na bola" na semifinal da Copa do Mundo de 2014, que a Argentina venceu nos pênaltis.

Messi disse que seus companheiros o atualizaram com as declarações do técnico europeu como forma de incentivá-lo. "Eu sabia tudo o que havia sido dito antes do jogo, o que ele havia dito. Alguns dos meus colegas me disseram: 'Você viu o que ele disse? Você viu o que Van Gaal declarou?'".

Sobre o encontro com Werghorst, autor dos dois gols com que a Holanda empatou e forçou o prorrogação, Messi disse que "foi natural".

"Reagi assim. Muita coisa aconteceu com aquele jogador e mais alguns, momentos de tensão, desentendimentos... Estive na zona mista logo após o jogo (de cabeça quente)", disse. "Não gosto de deixar essa imagem, mas são coisas que acontecem", encerrou o episódio o craque do Paris Saint-Germain.

Rival mais difícil

Em outra parte da entrevista, Messi analisou que durante a Copa do Mundo "no geral fomos melhores que nossos rivais", mas apontou o México como "o mais difícil".

"Foi o jogo que menos jogamos, mas precisávamos ganhar de qualquer jeito", disse, referindo-se ao fato de a Argentina ter perdido por 2x1 na estreia contra a Arábia Saudita e ter sido obrigada a vencer os mexicanos para continuar com suas chances de vitória para se classificar para a próxima fase.

"Confiava-se que íamos nos divertir, que as coisas iam correr bem para nós, mas se não tivéssemos o elenco que tínhamos, teria sido difícil superar", revelou.

Messi também disse que "não assistiu a final" contra a França. A seleção albiceleste venceu na disputa de pênaltis para conquistar seu tricampeonato mundial, o primeiro desde 1986.

"A partir desse dia tudo mudou para mim", afirmou o jogador de 35 anos, que finalmente se sagrou campeão mundial em sua quinta participação. "Felizmente o que tanto sonhamos se tornou realidade, o que eu tanto queria na minha carreira e chegou ao fim".

Ele garantiu que gostaria que a lenda do futebol argentino Diego Maradona, morto em 2010, lhe entregasse o troféu. "Essa foto teria sido muito legal também", disse. "Acredito que lá de cima tanto ele quanto muitas pessoas que me amam e querem o meu bem foram fortes nesta Copa do Mundo."

Ao ser questionado sobre o que ele diria para a criança Messi, que foi para o Barcelona ainda criança, a estrela respondeu "algo extraordinário que ele não poderia imaginar o espera. Que terá um caminho muito bonito, com momentos difíceis, que terá que superar, mas nunca desista de seus sonhos pois no final terá sua recompensa mais desejada. Ele vai ter seu filme com um final feliz".