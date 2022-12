Não é PSG: veja o clube que tem mais jogadores na final da Copa

O Paris Saint-Germain é o clube dos dois principais astros da final da Copa do Mundo: Lionel Messi e Kylian Mbappé. Mas, apesar de ser a 'casa' dos astros, não é a equipe que mais tem representantes na decisão, neste domingo (18), às 12h, no estádio Lusail. O posto, na verdade, é do Atlético de Madrid.

O time espanhol tem quatro jogadores no duelo decisivo, sendo três da Argentina: o lateral direito Nahuel Molina, o meio-campista Rodrigo De Paul e o atacante Angel Correa. Já o meia-atacante Antoine Griezzmann é da França.

Quem aparece na segunda colocação é o Bayern de Munique, da Alemanha. São três finalistas do Mundial do Catar no elenco, todos pelo lado francês: os defensores Pavard e Upamecano e o atacante Coman.

O PSG só aparece em terceiro lugar neste ranking, com Messi e Mbappé. Mas está empatado com outros 11 times que também possuem dois representantes na seleção. Entre eles, está o Real Madrid, com Tchouameni e Camavinga, e Barcelona, com Kounde e Dembelé, todos da França.

Veja a lista:

Inglaterra

Manchester United: Lisandro Martinez (Argentina) e Raphael Varane (França)

Tottenham: Cristian Romero (Argentina) e Hugo Lloris (França)

Manchester City: Julian Alvarez (Argentina)

Arsenal: William Saliba (França)

Liverpool: Ibrahima Konate (França)

West Ham: Alphonse Areola (França)

Aston Villa: Emiliano Martínez (Argentina)

Brighton: Alexis Mac Allister (Argentina)

Espanha

Atlético de Madri: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Angel Correa (Argentina) e Antoine Griezmann (França)

Real Madrid: Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavinga (França)

Barcelona: Jules Kounde e Ousmane Dembele (França)

Villarreal: Geronimo Rulli e Juan Foyth (Argentina)

Betis: German Pezzella e Rodriguez Guido (Argentina)

França

PSG: Lionel Messi (Argentina) e Kyllian Mbappé (França)

Monaco: Youssouf Fofana e Axel Disasi (França)

Olympique: Matteo Guendouzi e Jordan Veretout (França)

Rennes: Steve Mandanda (França)

Lyon: Nicolás Tagliafico (Argentina)

Itália

Juventus: Leandro Paredes e Angel Di Maria (Argentina)

Milan: Theo Hernandez e Olivier Giroud (França)

Roma: Paulo Dybala (Argentina)

Inter de Milão: Lautaro Martinez (Argentina)

Alemanha

Bayern de Munique: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano e ​​​​​​​Kingsley Coman (França)

Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios (Argentina)

Eintracht Frankfurt: Randal Kolo Muani (França)

Borussia Mönchengladbach: Marcus Thuram (França)

Portugal

Benfica: Nicolás Otamendi e Enzo Fernandez (Argentina)

Argentina

River Plate: Franco Armani (Argentina)

EUA