"Não é só bunda vai e vem", diz Márcio Victor sobre seu hit Tá Quente

Não tem como falar do pagode baiano sem citar o Psirico. O grupo criado em 2004 e comandado pelo vocalista Márcio Victor encarta hoje no CORREIO a edição especial do disco Tá Quente, que traz, além do hit homônimo, músicas de várias fases da banda. No total, são 22 faixas, que se dividem entre os clássicos do Psi, como Lepo Lepo (2014) e Xenhenhém (2015) até os sucessos mais recentes, como Tá Quente, registrada em disco pela primeira vez, e Márcio Victor Chegou, que estreou na primeira semana de fevereiro.

“A gente tinha a necessidade de fazer uma música a pedido do nosso público, que tivesse a cara do baiano e que trouxesse a valorização do pagode e não só o ‘bunda vai e vem, bunda sobe e desce’”, afirma Márcio, que destaca o papel do Psirico em “revolucionar” o pagode. Ao lado dos elementos fundamentais do gênero, o grupo defende seu pagodão usando elementos da música eletrônica, por exemplo.

O clipe de Tá Quente, lançado em novembro, já conta com mais de 1,8 milhões de visualizações no YouTube (Foto: Divulgação)

Em Tá Quente, que será a aposta mais forte do Psi para o Carnaval, além de trazer uma letra que não é apenas um refrão repetitivo e um som mais pop, conta com um clipe que mostra paisagens da cidade como a Feira de São Joaquim e o Pelourinho, passando a imagem do que é o Verão baiano.

Mas quem pensa que essa mudança no estilo de fazer o pagode soteropolitano é recente se engana. Para Márcio Victor, o Psirico, na verdade, já surge com essa mentalidade: “Na época em que o pagode cresceu pro mundo a gente já implantava o groove arrastado e os beats, o que diferencia de um pagode do Harmonia e do Tchan”, lembra, referindo-se ao início dos anos 2010.

"A gente canta para o povo, mas mostra que além da bunda tem a panturrilha, o dedo, um corpo inteiro da mulher", Márcio Victor, sobre as músicas que fazem sucesso sem precisar sexuaizar a figura das mulheres

O estilo se consolidou no últimos anos, com o sucesso Popa da Bunda - música do Carnaval - parceria com o grupo Attooxxá, que mistura pagode com o trap e o hip hop. Mesmo estilo que se repete em Tá Quente e Beat do Psi.

Correria

E na época do ano que a música baiana se torna ainda mais relevante, o Psi fará 30 shows só em fevereiro, entre os ensios de Verão e os carnavais dentro e fora da capital. “Lançar um CD com o CORREIO, ainda mais nessa época, ajuda a crescer o trabalho e elevar ele para muita gente”, completa.

Essa não é a primeira vez que o Psirico apresenta um trabalho pelo jornal. Antes de estourar Lepo Lepo, o CD com a canção também foi encartado por aqui, e traz ótimas lembranças ao cantor: “Foi essencial para o sucesso! Depois se tornou quase um amuleto colocar meus trabalhos no CORREIO”, brincou.

"As letras também precisam falar de cunho social", Márcio Victor afirma importância do papel da música como instrumento de conscientização

*com orientação da editora Ana Cristina Pereira