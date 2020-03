'Não é só corona vayrus': Cardi B canta parceria com Ludmilla em português e fãs piram

“Mas quanto talento, a Cardi B arrebenta”. Esse é um trecho da canção que Cardi B gravou com a cantora brasileira Ludmilla em outubro de 2019. Em uma live no Instagram, a rapper americana repetiu em português alguns versos da canção e deixou os fãs animados para o lançamento oficial

Nos comentários da live, era possível ver a presença de vários brasileiros que acompanham a artista. "Eu não sei se estou falando isso certo", admitiu Cardi B, em inglês, ao tentar pronunciar corretamente a palavra "arrebenta" em português.

A rapper é a mesma que, no início do mês, viralizou nas redes sociais com um vídeo sobre o coronavírus. Apavorada com a pandemia que o mundo está vivendo, Cardi B falou de forma bem intensa a palavra ‘coronavírus’ e virou meme.

Alguns músicos fizeram remix com a sua fala e páginas de humor se utilizaram do “corona vayrus” para fazer publicações que alertassem os internautas sobre o perigo da doença.

Confira dois vídeos com os momentos: