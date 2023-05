Não é só para carro de luxo: conheça tecnologias que evitam acidentes no trânsito

Itens de segurança que há alguns anos estavam presentes apenas em automóveis de luxo hoje já são itens de série em todos os modelos produzidos no Brasil. Airbags e sistema de freios antitravamento (ABS), são inclusive obrigatórios desde 2014. O controle de estabilidade também faz parte de todos os modelos produzidos no país desde janeiro no ano passado.

Atualmente, é possível ter acesso a equipamentos - além dos obrigatórios - que podem ajudar motoristas a reduzir acidentes. É claro que o condutor deve ser responsável por observar sinais e não ultrapassar limites. No entanto, muitos descuidos ou falta de atenção podem ser evitados com o emprego da tecnologia.

Entre os recursos extras, estão radares com software, sistemas de frenagem automática, alertas de colisão, sensores de ponto cego, câmeras de ré e GPS que compartilha informações em tempo real sobre acidentes, condições de tráfego e sinalizações. Todos esses assistentes ajudam a evitar colisões e atropelamentos.

Até mesmo o uso de softwares como Waze ou Google Maps podem colaborar. Pois mostram, por exemplo, que há um acidente no caminho. E, assim, o condutor pode desviar a rota ou reduzir a velocidade. O mesmo vale para um alagamento.

Outros sistemas atuam de forma instantânea. E não são restritos produtos a caríssimos, estão presentes em versões de alguns carros de grande volume, como o Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo. Nos dois primeiros, por exemplo, o condutor pode contar com o alerta de ponto cego.

Assim, algumas áreas que não são cobertas pelos retrovisores são monitoradas por sensores. Quando eles detectam objetos ou outros veículos - de uma bicicleta até um caminhão -, emitem um aviso. Pode ser sonoro e/ou luminoso.

No Onix, o alerta de objetos no ponto cego é emitido na lateral do retrovisor No HB20 o aviso é dado na extremidade do próprio espelho

No Onix, o alerta de objetos no ponto cego é emitido na lateral do retrovisor No HB20 o aviso é dado na extremidade do próprio espelho

No Polo, a Volkswagen instalou um sistema que detecta se o motorista está cansado. Ele funciona verificando o modo de condução no início do trajeto. Monitora o ângulo de esterçamento do volante, a pressão aplicada nos pedais e as acelerações lateral e longitudinal do veículo.



Ao longo do percurso, ele compara todos esses parâmetros com os do início da viagem, e avalia se vai “recomendar uma pausa” ao motorista. Que pode ser por um aviso no quadro de instrumentos e/ou um sinal sonoro. O símbolo é bem lúdico: uma simpática xícara de café.

O Hyundai HB20 ainda tem recursos como sistema anticolisão, alerta de mudança de faixa e monitoramento dos pneus. O sistema de alerta e frenagem autônoma identifica pedestres e outros veículos à frente, e, se houver de risco de colisão, emite um alerta sonoro. Caso não haja qualquer intervenção do motorista, ativa os freios automaticamente. Em velocidades de até 50 km/h, o recurso proporciona a parada completa do veículo antes de uma batida.

No City a câmera fica posicionada no alto do para-brisas, próxima ao retrovisor interno

Já o alerta de mudança de faixa monitora as faixas de rodagem da via. Se o veículo sair de sua trajetória sem indicação de mudança de direção, o sistema avisa o condutor por meio de uma luz no quadro de instrumentos e um alerta sonoro. Mesmo quando não há a pintura adequada das faixas, o monitoramento consegue “entender” a trajetória adequada e permanece eficiente.

Piloto automático adaptativo

O piloto automático, programa que mantém o veículo em uma velocidade constante, é antigo. Foi desenvolvido pela Chrysler em 1958. Já o primeiro automóvel produzido no Brasil com esse recurso foi o Chevrolet Omega em 1993. Já o piloto automático adaptativo, ou ACC (de adaptive cruise control), é uma evolução do controle cruzeiro.



O ACC é a base dos sistemas de condução autônoma. Por meio de sensores ou radares, ele acelera ou freia automaticamente o veículo para manter a velocidade selecionada de acordo com o fluxo do trânsito, sem a necessidade de intervenção do motorista.

No detalhe, as teclas para ativação do piloto automático adaptativo do City

Assim, se você selecionou que quer rodar a 80 km/h na Avenida Paralela e encontra na via um veículo trafegando a 70 km/h na mesma faixa, o seu veículo irá reduzir automaticamente o ritmo. Depois da ultrapassagem, irá acelerar até retomar à velocidade pré-programada.

O Honda City, modelo mais acessível da Honda no país, conta com esse sistema.

Maio Amarelo

Esses itens atuam em prol da vida no trânsito, evitando e minimizando acidentes. Inclusive, neste mês, é realizada a campanha Maio Amarelo, movimento internacional que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

Com o tema "No trânsito, escolha a vida", a pauta deste ano tem como foco principal abordar escolhas feitas durante a condução dos veículos. Dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que 77% dos acidentes que ocorreram no primeiro trimestre deste ano foram causados por más decisões ao volante como, por exemplo, ultrapassagens irregulares e alta velocidade.