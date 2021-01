Não é Sopa: crônicas para quem ama a cozinha

Se você gosta do rigor das receitas muito detalhadinhas, o livro Não é Sopa, da cozinheira e escritora Nina Horta não vai fazer muita presença na sua estante. Mas se gosta de temperar comidinhas com histórias saborosas e curiosidades do mundo da gastronomia, vale o investimento.

Lançado originalmente em 1994, o livro ganha nova edição pela selo Companhia de Mesa, com revisões e comentários espirituosos da autora, que morreu em 2019. Na apresentação, Nina explica que suas crônicas - publicadas no jornal Folha de S.Paulo por 29 anos - foi uma conquista para sair do quadrado da tradicional coluna de gastronomia.

Pois a mineira formada em pedagogia queria falar de tradição, família, viagens, livros e filmes, entre outros temas, temperados com as receitas que gostava. “Não levantei bandeira séria, mas espero que, pelo menos, esteja clara e patente a implicância solene contra todo tipo de esnobismo associado à comida”, anota. Dito isto, ela pontua que aprendeu a cozinhar entre os livros e o fogão - vide a caprichada bibliografia - e que considera “receita inédita” uma utopia.

Há capítulos dedicados aos Escritores e Livros, à Filmes, ao Brasil e à cidade de Paraty, por exemplo. As receitas escolhidas dialogam com os textos e vice-versa. Sobre o Rio de Janeiro, onde morou um tempo, ela brinca dizendo que só pensava na cidade com uma “fantasia de Corte”, com muitos doces, salgadinhos e sorvetes da tradicional confeitaria Colombo. Para acompanhar, uma seleção especial de receitas de sorvete.

No capítulo Opiniões, Nina vai dando seus pitacos sobre o que seria, por exemplo, Comida de Alma, que no seu entender deve ser neutra: “Sorvete é comida de alma? Não é. Tem um pique gelado que a tristeza não suporta. A temperatura deve estar entre ambiente e morna”. E nem o chocolate, pasmem o leitos, já que ele é muito “sexy e sedutor”. Comida de Alma, ensina Nina, é o Frango com Quiabo de Dona Dulce ou o Arroz-Doce de Dona Maria.

FICHA

Livro:Não é Sopa

Autora: Nina Horta

Editora:Companhia de Mesa

Preço: (R$ 89,90, 434 páginas e R$ 39,90, ebook).





+++ Gastronomia

Delícia de canal - Televisão Quem quiser aproveitar o fim de semana para experimentar uns pratos novos, vale conferir o Canal Nhac (gnt.globo.com), que reúne receitas de todos os chefs do GNT. Um dos destaques da semana foi o Refazenda, novo programa de Bela Gil.

Sabores Extremos - O canal National Geografic exibe, neste fim de semana (9 e 10) maratona da segunda temporada de Sabores Extremos com Gordon Ramsay, onde o renomado chef embarca em uma nova jornada cheia de sabores na Tasmânia, África do Sul, Indonésia, Louisiana, Noruega, Índia e Guiana, aventurando-se ainda mais no desconhecido e exótico para explorar a culinária do mundo. Às 18h30.





Taís Araújo e Lázaro Ramos (Foto: César Alves/TV Globo)

Brau e Michele estão de volta para animar as noites de domingo

Eles são lindos, ricos, talentosos e muito divertidos. O casal mais poderoso do showbiz está de volta à telinha: a partir deste domingo (10), o Canal GNT exibe, em sua programação especial de Verão, a série Mister Brau, protagonizada por Lázaro Ramos (Brau) e Taís Araújo (Michele). Criada por Jorge Furtado, a série foi exibida com sucessopela TV Globo entre 2015 e 2018, em quatro temporadas. A trama mostra a intimidade do astro, que está no seu auge e é empresariado pela esposa e bailarina. No começo da trama, eles se mudam para um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, deixando os vizinhos chocados com seu estilo de vida digamos, exuberante. Com bom humor, a série fala de temas como o preço do sucesso e o preconceito. Diversão garantida. Canal GNT, domingo (10), às 21h15.



Exposições - Curta arte sem sair de casa

Beaatriz Milhazes - O Itaú Cultural oferece uma visita guiada e comentada por Ivo Mesquita à mostra Beatriz Milhazes: Avenida Paulista, da qual ele é curador. O tour mostra as colagens, gravuras e pinturas da artista, que estão em exibição nos três andares do espaço expositivo da instituição em São Paulo. Realizada em conjunto com o Museu de Arte de São Paulo (Masp), a mostra percorre a produção da artista entre 1989 a 2020 e revela o desdobramento de seu trabalho para outros suportes além da pintura. Com cerca de 170 obras, a mostra contém obras inéditas nas duas instituições e torna-se a maior exposição de Beatriz já vista pelo público. Veja em www.itaucultural.org.br.

Beethoven - O Google Arts & Culture homenageia o compositor Ludwig van Beethoven - que completou 250 anos em dezembro - com coleções virtuais de 18 renomadas instituições culturais. Entre elas, as brasileiras Projeto Portinari e o Museu Villa-Lobos. O primeira traz uma exposição sobre um retrato de Beethoven feito pelo artista Cândido Portinari em 1927, quando ele começava sua carreira (foto). Já a coleção virtual do Museu Villa-Lobos conta a relação que o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos tinha com a obra de Beethoven. O brasileiro foi um dos que contribuíram para a difusão do legado do alemão no país. Veja em g.co/BeethovenEverywhere.