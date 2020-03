Não entendeu a briga entre Flay e Thelma no BBB? Assista

Todo mundo sabe que segunda-feira é dia de “fogo no parquinho” no Big Brother Brasil devido ao jogo da discórdia. E ontem (23) não foi diferente. Tudo começou quando Tiago Leifert propôs que cada participante indicasse quem seria eliminado no paredão desta terça-feira (24) e com qual porcentagem.

Flay, que disputa a permanência na casa com Ivy e Daniel, foi a mais apontada como a que será eliminada. A sister foi indicada ao paredão pela líder, a médica paulista Thelma, que, no momento de explicar o motivo de achar que Flay sairia, foi interrompida pela cantora paraibana.

Thelma argumentou que Flayslane era contraditória: “quando todas as mulheres da casa se uniram por uma causa que todas concordavam, ela foi uma das que mais gritaram, mas ao mesmo tempo foi a que colocou em questão se (o teste) era verdade ou não”, disse. Ela se referia ao episódio do “teste de fidelidade”, no início do programa, no qual alguns homens da casa cogitaram seduzir as mulheres casadas da casa para desgastar as imagens dela e serem eliminadas.

Flayslane rebateu dizendo que a líder não tinha todas as informações para prestar um julgamento honesto. Depois, na cozinha da casa, Thelma conversava com Prior e Flay interrompeu o diálogo com um questionamento: “Por que você não fala pra mim, cara?”. Daí, a briga desenrolou.

As duas se alteraram, gritaram e atacaram uma a outra, fazendo memória de episódios que aconteceram no programa, como a entrada na casa de Ivy e Daniel, participantes que vieram da casa de vidro, e a eliminação de Bianca, a Boca Rosa. Confira a briga completa nos vídeos: