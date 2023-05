'Não esperava esses cinco resultados positivos', admite técnico do Vitória

Com gols de Zé Hugo e Wagner Leonardo, o técnico Léo Condé voltou a comemorar um triunfo do Vitória na Série B do Brasileiro, o quinto seguido. Na noite desta quarta-feira (10), o Leão bateu o Ceará por 2x0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Antes, o time já havia derrotado Ponte Preta, ABC, Londrina e Botafogo-SP.

Durante a entrevista coletiva concedida após o apito final, Léo Condé admitiu que não imaginava um começo de campeonato tão eficaz.

"De uma certa forma, a gente criou uma expectativa grande sim, de iniciar bem, pelo período de trabalho que a gente teve e pela reformulação do elenco, mas a gente não esperava ser de forma tão positiva. Até pelos resultados longe de Salvador. Então, a gente iniciou sim bem preparados em todos os aspectos, mas não esperava esses cinco resultados positivos. A gente foi merecedor dos resultados e agora o desafio é manter essa batida. Mostramos que temos uma equipe consistente e isso nos deixa muito satisfeitos nesse início", afirmou o comandante rubro-negro.

Após eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Léo Condé treinou o time em uma intertemporada com duração de 37 dias e viu o elenco ser reforçado com 12 contratações.

O treinador também comentou a estratégia adotada contra o Ceará. Na etapa inicial, o time fez uma forte marcação e se posicionou principalmente no campo de defesa, deixando a bola a maior parte do tempo com o adversário.

"Jogo muito estratégico. Entramos com um propósito de anular as principais jogadas do Ceará e no primeiro tempo conseguimos fazer isso bem. O Ceará tinha a bola, mas a gente tinha o controle do jogo. Faltou no primeiro tempo a gente caprichar um pouco mais na transição, no contra-ataque. A gente pecou nisso".

Se o ataque foi pouco ofensivo no primeiro tempo, foi eficiente no segundo, quando Zé Hugo e Wagner Leonardo balançaram a rede.

"No intervalo fizemos correções. A gente percebeu que em alguns momentos podia subir um pouco o bloco de marcação e pressionar a saída de bola do Ceará. Fizemos isso bem. A partir do gol, o Ceará ficou nervoso e passamos a equilibrar a posse de bola. Fizemos o segundo tempo da forma que tinha que ser feito. No final, até pelo desgaste, acaba virando outro jogo. São cinco trocas. Mas de modo geral foi uma partida muito consistente da nossa equipe", avaliou Léo Condé.

O resultado contra o Ceará fez o Vitória somar 15 pontos e reassumiu a liderança da Série B. O rubro-negro volta a campo no domingo (14), às 18h, quando recebe o Atlético-GO, no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada.