'Não esperava o carinho', diz Feijão ao ser exaltado pela torcida do Bahia

A Juazeirense foi derrotada pelo Bahia na estreia no Campeonato Baiano, mas o volante Feijão teve motivos para sair de campo feliz. Revelado na base tricolor, o antigo xodó foi exaltado pela torcida em Pituaçu nesta quarta-feira (11).

Os torcedores gritaram o nome de Feijão e comemorou muito quando o jogador entrou em campo no segundo tempo. Após o jogo, o volante disse que não esperava o carinho e revelou que espera voltar ao Esquadrão um dia.

"O acolhimento é sensacional, o torcedor do Bahia me ama. Eu estou muito feliz, Não esperava esse carinho da torcida. Espero um dia voltar, mas agora é vida que segue", disse.

Feijão teve participação decisiva ao cortar uma chance clara de gol e por muito pouco não marcou contra o ex-clube. Apesar da derrota, ele valorizou a atuação da Juazeirense. "Vamos pensar no próximo jogo. O time jogou bem, teve uma dinâmica boa. O resultado não veio, mas vamos pensar na sequência", completou.

A Juazeirense volta a campo no sábado (14), quando abre a segunda rodada do estadual contra o Barcelona, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A partida começará às 18h30.