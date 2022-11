'Não estamos aqui para agradar todo mundo', dispara Daniel Alves

A seleção brasileira foi convocada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo, e um nome causou polêmica: Daniel Alves. Aos 39 anos, o lateral do Pumas, do México, pouco jogou na temporada, e chegará ao Catar sem atuar nos últimos dois meses. Após ser alvo de críticas, o baiano fez um longo desabafo.

Em um vídeo postado nas redes sociais (assista abaixo), Daniel Alves minimizou os comentários negativos, e comemorou a convocação. Será o terceiro Mundial do lateral, que já disputou as edições da África do Sul, em 2010, e do Brasil, em 2014. Ele seria convocado para a Rússia, em 2018, mas ficou de fora após lesão.

"Hoje é dia de vitória e por isso estou muito feliz. Receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação. Quatro anos atrás estávamos na mesma situação e acabou que por uma lesão grave fiquei fora. As lágrimas que naquele dia eram de tristeza, hoje, são de alegria", disse.

"A frase clichê: 'nunca desista dos seus sonhos' é real e estou aqui para comprovar. Quatro anos se passaram e estamos aqui novamente, depois de tanto foco, disciplina. Valeu a pena porque me trouxeram aqui", completou.

Daniel Alves vem de uma temporada com apenas 12 jogos. O baiano está no Pumas, do México, desde junho, mas o time foi eliminado do campeonato nacional e o lateral ficou sem calendário. A última partida disputada por ele foi no dia 23 de setembro. Com isso, tem treinado no Barcelona B desde o mês passado. Pelo tempo sem atuar, a convocação foi alvo de muitas contestações nas redes sociais.

"Infelizmente não estamos aqui para agradar todo mundo e nem é meu objetivo. Mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega, na nossa dedicação, no amor que sentimos por esse esporte, por vestir essa camisa, por poder lograr grandes coisas com essa camisa. Assim foi em toda a minha vida", afirmou.

Aos 39 anos, Daniel Alves se torna o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, superando o lateral-esquerdo Nilton Santos e o lateral-direito Djalma Santos, que disputaram os Mundiais de 1962 e 1966, respectivamente, com 37 anos. Durante a entrevista coletiva da convocação, Tite explicou a escolha.

"O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra", justificou o técnico.

Daniel e os outros 25 convocados para a seleção brasileira vão se apresentar na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália. A equipe vai treinar por cinco dias no CT da Juventus antes de embarcar pra Doha, no Catar, no dia 19.

Veja o vídeo de Daniel Alves: