"Não estou dando conta", comenta Luana Piovani sobre situação com Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani, de 46 anos, voltou às redes sociais para comentar sobre a relação com Pedro Scooby, seu ex-marido que a processou recentemente. A famosa alegou que não está dando conta de tanta situação.

No Instagram, a artista contou que teve a primeira audiência com o ex-companheiro.

"Tanta coisa que não estou dando conta, mesmo. Ontem tive uma audiência e foi muito doido porque tenho na memória a primeira e única audiência real quando tinha vivido na minha vida quando eu tinha uns 9, 10 anos. Daí eu vi algumas audiências na minha vida profissional e ontem eu estava do outro lado. Eu já fui uma criança numa audiência, dessa vez eu era os pais", comentou.

Mas, mesmo com tanta coisa acontecendo em sua vida, como convite de trabalho e o projeto solo onde ela vai cantar em um stand up music, em Portugal, Luana revelou que estava cansada de toda a situação.

"Só vim desabafar com vocês. Estou cansada, desgastada, mas graças a minha fé e Deus só tenho visto luz no fim do túnel. Deus é mãe", finalizou.