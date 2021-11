"Não existe chance de Ciro Gomes deixar a candidatura", diz presidente do PDT

Após o rebuliço causado por Ciro Gomes nessa quinta (4) ao colocar sua pré-candidatura em suspensão, Carlos Lupi, presidente do PDT se posicionou sobre confusão. Para o chefe do partido, não há chance de o ex-governador do Ceará abandonar definitivamente a candidatura.

"Não temos plano B à candidatura de Ciro Gomes. Não existe possibilidade de Ciro deixar a candidatura à Presidência e muito menos de sair do partido", disse Carlos Lupi, em entrevista concedida à revista Crusoé.

Ciro Gomes se mostrou irritado ontem após parlamentares do PDT votarem a favor da PEC dos Precatórios, que viabilizaria o Auxílio Brasil, programa prometido por Bolsonaro (sem partido).

A votação, acirrada e decidida por apenas quatro votos, expôs divisões internas dentro do partido, com parlamentares reclamando da sigla.

