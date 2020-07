"Não existe na modernidade nenhum aparato público ou privado ausente do racismo"

O 25 de Julho acabou cruzando duas datas importantes: o Dia Nacional do Escritor e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. Esta última, celebrada desde 1992, marca a resistência das mulheres negras e tem ganhado mais visibilidade nos últimos anos, através de uma nova geração, em diferentes frentes e vozes, como a da assistente social e escritora baiana Carla Akotirene, 40 anos.

Autora dos livros O Que é Interseccionalidade (2019) e Ó Paí Prezada: Racismo e Sexismo Institucionais Tomando Bonde nas Penitenciárias Femininas (2020), ela agora leva suas reflexões para a revista Vogue, onde estreou nesta sexta (24) como colunista. “Eu assumi o compromisso de escrever textos que falem das mesmas questões que trato nas minhas redes sociais”, diz.



Ou seja, vai falar de temas como racismo policial, Lgtbfobia, afetividade, intelectualidade negra e autocuidado. “Entendo que as mulheres negras devem ocupar estes espaços, pois vivemos em uma disputa de narrativas”, diz Carla, citando intelectuais negras que abriram caminhos como Lélia Gonzalez (1935-1994) e Luiza Bairros (1953-2016). Ela também comandará lives para a revista: a primeira, segunda-feira (27), às 19h, é com a cantora Preta Gil; no sábado (01/08), conversa com a atriz Taís Araújo.

Carla conta que chegou a hesitar a aceitar o convite, mas depois lembrou "que não existe na modernidade nenhum aparato público ou privado ausentes do racismo". Ela mesma está tentando escrever uma tese de dotourado em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismos na UFBa, que define como um “local de epistemicídio, assédio e violência racial".

Outro motivo que a levou a entrar para o time da revista foi a questão financeira. “Precisamos aprender a gostar e lidar de dinheiro”, completa Carla, que está afastada do trabalho de assistente social numa Unidade de Pronto Atendimento municipal , onde atua há oito anos. “Quando falo em interseccionalidade estou falando da experiência prática de atender estas mulheres, que chegam com muitas questões de violência e racismo”, pontua Carla, que é criadora do Opará Saberes, um curso de extensão que prepara candidaturas negras ao ingresso no mestrado e doutorado em universidades públicas, mas que está parado por falta de verbas .

Estas lições que carrega na vida, conta, foram incorporadas em sua história desde que participou de um curso de formação de lideranças negras e atuação em espaços estratégicos, promovido pelo curso Steve Biko, no ano de 2004. Entre os palestrates, estava ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa, e a líder religiosa Makota Valdina, que deu sábios conselhos à jovem periférica Carla Adriana da Silva Santos, mandando-a cuidar das obrigações religiosas e rebatizando-a de Makota Irene (Akotirene), numa referência à sacerdotisa que prestou assistência aos quilombolas no período de luta abolicionista no Brasil. Em outras palavras, “aquela que veio para cuidar”, brinca Carla.

O Que é Interseccionalidade Lançado pela coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro, discute o conceito de interseccionalidade como forma de abarcar as interseções a que está submetida uma pessoa, em especial a mulher negra. O termo define um posicionamento do feminismo negro frente às opressões da sociedade cisheteropatriarcal branca, desfazendo a ideia de um feminismo global e hegemônico como diretriz única para definir as pautas de luta e resistência. Pólen Livros, R$ 12 e R$ 17,90 (e-book). .





Ó Pa í, Prezada: Racismo e Sexismo institucionais Tomando Bonde nas Penitenciárias Femininas - Baseda numa metodologia afrocentrada, Carla analisa dados sobre a ausência de políticas públicas em gênero e raça para mulheres encarceradas em Salvador. O trabalho faz um retrato do panorama geral das penitenciárias brasileiras. Pólen Livros, R$ 37.





Dia da Mulher Negra tem Lives, música e bate-papos





Luana Xavier, Maíra Azevedo e Cacu Protásio: mulheres unidas (Foto: Divulgação)

Redondamente Enganadas

Estrelada por Luana Xavier, Maíra Azevedo e Cacau Protásio, a Websérie Redondamente Enganadas estreia neste sábado (25), Com roteiro e direção do baiano Elisio Lopes Jr, a série terá episódios semanais sobre três mulheres fortes e bem humoradas, que descobrem que estão sendo enganadas pelo mesmo homem.

Redondamente Enganadas é a primeira produção ficcional totalmente ambientada dentro de um grupo de mensagens. O projeto tinha o formato inicial de uma peça de teatro, mas ganhou a nova configuração digital com o avanço da pandemia do covid-19. A construção das personagens e os ensaios começaram presencialmente em 2018 visando os palcos, mas com o novo contexto, o projeto ganha nova forma, com direito a vídeos, áudios, gif´s e stikers no desenvolvimento da narrativa. No Instagram: @redondamenteenganadas https://www.instagram.com/redondamenteenganadas/.





Elza in Jazz

Em clima de comemoração pelos 90 anos, Elza Soares faz nova live neste sábado (25), às 21h, em clima de jazz, com clássicos e hits da carreira. Batizada de Elza in Jazz, a live contará com a cantora e um quarteto de peso: Jorge Helder (baixo acústico), Gabriel de Aquino (violões e guitarra), Márcio Bahia (bateria) e Netão (backing vocal). Ontem, ela lançou a canção inédita Negão Negra, com participação de Flávio Renegado. A live será transmitida no Canal Like (530 da Claro) e no YouTube da diva



Lives antirracismo

As atrizes Adriana Lessa e Kenia Maria e a apresentadora Tia Má estreiam neste sábado (25) a série de onze lives que vão discutir diferentes aspectos da negritude e do racismo. O trio falará sobre o tema A Mulher Negra contra as Violências, às 20h, no canal do YouTube/ fatoproducoesartisticas. O projeto é uma iniciativa do ator, diretor e produtor Jô Santana, nome presente em grandes espetáculos nacionais.

Participarão um time de profissionais de diversas áreas para falar sobre os mais significativos assuntos relacionados à luta do movimento negro no país, como o teatro negro e a presença negra na política, no esporte e nas redes sociais. Já confirmaram participação nomes como Benedita da Silva, Tia Má, Hilton Cobra, Daiane dos Santos, Olívia Santana, Zezé Motta, Isabel Filardis, Elísio Lopes Jr. e Zebrinha.

“No momento que atravessamos, acreditamos ser de extrema importância ações que comunguem com a evolução social do país, trabalhando o coletivo e investindo na habilitação profissional e intelectual de jovens e adultos, discutindo o racismo estrutural em diversas áreas da nossa sociedade”, declara Jô Santana.

Homenagem

Em sua coluna deste sábado (25) hoje no site www.correio24horas, a jornalista Midiã Noelle presta uma homenagem a 115 mulheres negras que fazem a diferença.