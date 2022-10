'Não existem dois Brasis, somos um único país' diz Lula em 1º discurso após vitória

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu na noite deste domingo (30) os votos que recebeu que garantiram sua eleição, derrotando Jair Bolsonaro (PL). Ele afirmou ainda que vai buscar "restabelecer a paz entre os divergentes", divididos após uma eleição acirrada, afirmando que "não existem dois Brasis". Destacou ainda que o desafio será grande e o maior compromisso será acabar com a fome. "Combater a miséria é a razão pela qual vou viver até o fim da minha vida".

"A vida inteira sempre achei que Deus foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde saí e chegasse onde cheguei. Especialmente nesse momento, que não enfrentamos um candidato, um adversário. Enfrentamos a máquina do Estado colocada a serviço do candidato da situação", iniciou o petista.

Ele afirmou que um dos seus objetivos é devolver a paz ao povo brasileiro. "Me considero um cidadão que tive um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país, numa situação muito difícil, mas tenho fé em Deus que com ajuda do povo vamos encontrar uma saída para que o país possa conviver harmonicamente e a gente possa devolver a paz entre as famílias", acrescentou.

Lula destacou que não se trata de uma vitória dele ou do PT, mas da democracia. "Nesse 30 de outubro histórico a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais, e não menos democracia", disse. "Deseja mais, e não menos, respeito e entendimento entre os brasileiros. Deseja mais, e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país", continuou.

"Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. que colocou frente a frente dois projetos opostos de país", prosseguiu. Para ele, as eleições tiveram "um único vencedor: o povo brasileiro".

O presidente eleito afirmou que o ódio foi disseminado de maneira criminosa no Brasil. "Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver em um país dividido, em permanente estado de guerra", continuou.

Combate à fome

Lula reforçou que seu "compromisso número um" será combater a miséria no país, erradicando a fome "mais uma vez".

"Nosso compromisso mais urgente é acabar outra vez com a fome. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer, ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário", disse Lula.



Ele destacou que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de alimentos e primeiro de proteína animal. "Se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias", disse. "Este será, novamente, o compromisso número 1 do nosso governo."

Lula reafirmou sua promessa de campanha de retomar o Minha Casa, Minha Vida, substituído pelo programa Casa Verde Amarela, com outro formato, durante a gestão Bolsonaro.

A eleição de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h57, quando quase 99% das urnas já tinham sido apuradas. Ele teve 50,90% dos votos, contra 49,10% de Bolsonaro.