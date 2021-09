'Não ficaria feliz sendo um Barrichello', dispara Sainz, da Ferrari

Em sua primeira temporada da Fórmula 1 na Ferrari, Carlos Sainz tem ao seu lado Charles Leclerc, que é tratado como joia pela escuderia italiana. Apesar do status do companheiro, o piloto espanhol disparou: não quer entrar para a história como 'um Barrichello'.

O comentário aconteceu em uma entrevista de Sainz para o jornal As. O piloto de 27 anos afirmou que não quer assumir o papel de "número 2", como o que foi desempenhado pelo brasileiro durante a era Michael Schumacher. A meta é conquistar títulos.

"Eu ficaria feliz sendo um Barrichello como Schumacher? Não, claramente não. Eu quero ser campeão mundial com a Ferrari. O tempo dirá se eu vou conseguir, mas eu me esforço todos os dias para ser um campeão com a Ferrari um dia", afirmou o piloto, relembrando que Rubens Barrichello não conquistou o título individual da categoria. Na época, Schumacher 'monopolizou' as conquistas.