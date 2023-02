'Não foi criação deles, foi erro de marcação nosso', reconhece Zeca

O Vitória perdeu sua segunda partida seguida pela Copa do Nordeste. O Leão teve uma atuação abaixo do esperado e levou a virada do Sergipe, sendo derrotado por 2x1 no Batistão, nesta quarta-feira (15). O resultado manteve o rubro-negro na penúltima colocação do Grupo A, com apenas um ponto somado.

A noite foi marcada por falhas do sistema defensivo do Vitória. Camutanga tentou se redimir e abriu o placar, mas Ronan, que já defendeu o Leão, e Braga também marcaram e garantiram o triunfo do Gipão. Após o apito final, o lateral Zeca reconheceu as falhas da equipe.

"Erro nosso em duas bolas, tanto no empate quanto na virada. Não foi criação deles, foi erro de marcação nosso. Enfim. Quando ganha, ganha todo mundo. Quanto perde, perde o grupo todo. Vamos ver o que aconteceu e corrigir", disse, em entrevista ao Nosso Futebol.

A próxima partida do Vitória será neste sábado (18), mais uma vez pela Copa do Nordeste. A equipe enfrenta o ABC às 16h30, no Barradão. Tréllez será desfalque, por ter sido expulso aos 46 minutos do segundo tempo contra o Sergipe.