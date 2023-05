“Não foi uma vida boa”, resumiu Tina Turner em documentário

“Não foi uma vida boa”. A frase de Tina Turner marcou o documentário sobre sua trajetória lançado dois anos antes de sua morte. O filme Tina foi uma espécie de despedida da vida pública, um último ato. O longa estreou no Festival de Berlim em 2021 e conta com uma entrevista inédita feita com a cantora, além de depoimentos de Oprah Winfrey, Angela Bassett e Katori Hall, entre outros. Tina está disponível em streaming no Brasil no HBO Max.

O filme explorou bastante sua energia, mas não ignorou sua dor. Apesar de sofrer com o trauma da violência e da falta de amor, a cantora nunca temeu falar sobre o assunto - ou deixar que os outros falassem.

Depois da entrevista histórica para a People, ela lançou duas biografias, Eu, Tina - A História de Minha Vida (1986) e Tina Turner - Minha História de Amor (2019), uma cinebiografia (Tina, de 1993, estrelado por Angela Bassett) e virou musical em Tina: The Tina Turner Musical (2018), escrito por Katori Hall, que mais recentemente escreveu a série P-Valley, inspirada em outra peça de sua autoria.

Foi conversando com ela pouco antes da estreia do musical que os diretores tiveram a impressão de que a cantora via o documentário como um adeus, não dos palcos, de onde se aposentou em 2009, mas da vida pública. “É uma despedida de sua participação em sua própria história”, disse T.J. Martin.