‘Não há crescimento se o Nordeste for ignorado’, defende vice-presidente de Negócios da Natura

A sala de aula é digital. Na grade de cursos: introdução ao empreendedorismo, influência digital, finanças, gestão de clientes e mercado consumidor. Quando o vice-presidente de Negócios da Natura Brasil, Agenor Leão, pensou em desenvolver um programa educacional totalmente voltado para as consultoras que vendem os produtos da marca, a sua própria história de vida passou diante dos seus olhos.

“Nasci e cresci em uma cidade pequena, com pouco acesso à educação de qualidade. Nos meus primeiros anos de estudo, eu andava 6 km por dia para estudar numa escola pública. Quando pensei em um projeto educacional para consultoras, o intuito maior foi o de ajudar pessoas como aquelas com as quais convivi na minha infância e tornar possível ajudar muito mais pessoas a realizarem os seus sonhos, como eu pude fazer”.

E assim foi criada a primeira Escola de Negócios com Afeto do país para qualificar mais de 1,3 milhão de consultoras de beleza que a Natura tem hoje no Brasil. Cerca de 25% das especialistas de Core Beauty e Perfumaria da marca estão na Região Nordeste.

“Mais que ensinar técnicas, a escola aprimora competências comportamentais, sociais e de autoconhecimento que todos da rede levarão para a vida inteira. A iniciativa visa atender as consultoras de beleza e rede de franqueados das lojas Aqui Tem Natura. Todo conteúdo está disponível em uma plataforma digital e gratuita, com conteúdos exclusivos para toda a rede”, destaca.

Baiano do município de Santa Bárbara, Agenor Leão entrou para a Natura em 2012 quando assumiu a vice-presidência de Tecnologia Digital - após passar por diversos cargos de alta gestão dentro e fora do país -, tocando o processo de transformação digital. Hoje, ele tem se dedicado a implementar projetos na área de educação e carreiras dentro da multinacional.

“A única alavanca que tinha na vida era a dos estudos e que meu futuro dependia do quão esforçado e focado eu poderia ser. Deixei a casa dos meus pais aos 13 anos para morar em Feira de Santana e buscar uma melhor educação que me permitisse chegar à universidade. Ingressei no curso de Processamento de Dados da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e fui onde a minha carreira me levou. Um sonho que virou realidade. Da transformação provocada pela inclusão digital, acabei assumindo mais desafios”.

Os conteúdos da recém-lançada Ciranda Natura Escola de Negócios com Afeto estão disponíveis no site www.cirandanatura.com.br. “Para além dos negócios, quando a gente fala de afeto é pensando nas relações. Muitas vezes, a consultora treinadora já passou pelos mesmos desafios que sua aluna pode estar enfrentando. De maneira descomplicada e encorajadora, a Ciranda nasce para ser esse ambiente acolhedor de trocar conhecimento. São iniciativas assim que são capazes de gerar mais renda por meio da educação e do empreendedorismo”. Leia mais na entrevista a seguir:

O que são negócios com afeto e de que maneira esse conceito vem conquistando espaço no mercado?

Nasci em uma família simples na zona rural. Na época, o município disponibilizava poucos acessos à saúde e educação, o que contribuiu para que minha mãe fosse uma das moradoras locais que tomou para si o compromisso de alfabetizar pessoas na zona rural. E foi assim que aos 4 anos, eu já tinha noções de leitura e escrita, mesmo antes de estar numa escola formal.

A Ciranda Natura Escola de Negócios com Afeto reforça minha conexão com a região e o quanto eu desejo que empresas multinacionais voltem seus olhos para os nordestinos da forma que merecem ser vistos. A transformação começa a partir do momento em que as empresas passam a cuidar das pessoas que fazem parte da sua construção.

Qual a proposta da escola e como o programa funciona?

A Ciranda Natura conta com uma jornada de aprendizagem que inclui cursos online e presenciais com conteúdos segmentados para cada momento de maturidade do negócio das consultoras. Por meio de uma plataforma digital, a escola reúne uma extensa oferta educacional com diferentes formatos de aulas, espaços de trocas, sessão tira-dúvidas e mais outros recursos.

Entre os primeiros percursos disponíveis para potencializar o desenvolvimento das consultoras e estimular uma formação continuada, estão treinamentos como Introdução ao Empreendedorismo, Mundo Digital, Trilhas de Influência Digital e conhecimentos específicos em produtos e linhas de tratamento da marca. Algumas trilhas de aprendizagem ainda garantem certificado e formatura.

De que maneira o afeto pode transformar as empresas e empreendedores?

Essa é a primeira escola de negócios com afeto do Brasil. A iniciativa tem como missão acelerar o desenvolvimento das consultoras de beleza por meio do conhecimento, ampliando suas possibilidades de crescimento e geração de renda. Atualmente, a marca conta com mais de 1,3 milhão de empreendedoras no país. Além de alavancar novos talentos e oferecer condições para nossa rede potencializar seu negócio, nosso objetivo é ensinar essas mulheres a se reconhecerem como empreendedoras e assumirem um papel e um espaço social que elas merecem.

Quais as competências comportamentais, sociais e de autoconhecimento necessárias para tocar um negócio com afeto?

Por meio da venda direta e de um modelo de negócios que compartilha riqueza ao longo de nossa cadeia, geramos renda para milhares de consultoras. Buscamos fortalecer essas relações e apostamos no desenvolvimento de nossa rede. Para tanto, desde 2014 contamos com o Índice de Desenvolvimento Humano da Consultora (IDH-CN) que criamos inspirados no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU para mapear a qualidade de vida da nossa rede de consultoras e consultores, a fim de trazer melhorias em suas vidas em relação à educação, saúde e condições de trabalho.

A última medição no Brasil, em 2019, apontou IDH de 0,608 (escala que varia de 0 a 1), aumento de 3,1% em relação ao levantamento anterior, em 2017. A pesquisa também demonstrou que, ao trabalhar como consultora por um ano, o IDH cresce, em média, 1,8%. Queremos potencializar esse impacto, especialmente por meio do apoio à educação, à geração de renda e à diversidade.

Qual a importância da Bahia para a Natura e a sua posição estratégica no mercado consumidor?

Não há crescimento se o Nordeste for ignorado, já que é um dos melhores mercados. As consultoras nordestinas foram das primeiras a se adaptarem com a extensão da venda de revistas para a venda digital. Toda a região é um mercado importantíssimo e extremamente relevante para a Natura. A categoria de perfumaria da Natura, em especial, é uma das que mais fazem sucesso.

Além da riqueza de pessoas e cultura, a personalidade obstinada, o empreendedorismo do nordestino e o orgulho de sua terra têm muito a contribuir com os nossos negócios. Eu sempre desejo investir regionalmente e tenho certeza de que todo nordestino que sai do Nordeste precisa levar esse sentimento consigo para sempre voltar os olhos e os projetos para a região.

Qual o desafio de trazer essas consultoras da venda da revista física para o digital?

O principal desafio é introduzir nesse ambiente digital a consultora que, muitas vezes, tem pouco acesso à tecnologia, por isso, em nossas trilhas os treinamentos foram criados especialmente para guiá-las no processo e fazer com que se sintam seguras na prática tecnológica. A Natura fez uma escolha que a sua transformação digital viria através da inclusão digital das suas consultoras.

Assim, quando iniciamos o nosso negócio digital com a venda através dos canais on-line para os clientes, criamos um modelo de negócio onde cada uma das nossas consultoras tem a sua loja digital, gerando mais oportunidades de renda e desenvolvimento para elas.

Como a educação e o empreendedorismo podem caminhar juntos?

De acordo com dados da Unesco e do Banco Mundial, estima-se que, em média, cada ano de estudo pode aumentar a remuneração de um indivíduo em 10%, sendo que esse impacto tem efeitos na vida dele pelos próximos 20 anos. Acreditamos na educação e o conhecimento como porta de entrada para a prosperidade financeira de toda nossa rede e consequentemente de toda empresa Natura.

Muito além disso, é dessa forma que aumentamos a lealdade da nossa rede, aceleramos o plano de carreira de cada uma delas e as tornamos profissionais mais independentes.

QUEM É

Agenor Leão é baiano e vice-presidente de Negócios da Natura Brasil, multinacional brasileira onde hoje ele se dedica a implementar projetos na área de Educação e Carreiras.