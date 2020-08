'Não joguei por causa do técnico', comenta Lucas Cândido

Já são nove meses sem entrar em campo. Por isso, Lucas Cândido tem dois objetivos neste retorno à Toca do Leão: se reencontrar dentro das quatro linhas e reconduzir o Vitória à elite do futebol brasileiro. "Olho para frente. Abriu essa porta aqui. Espero aproveitar e ajudar o Vitória a subir para a Série A", projetou o volante apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (20).

Contratado para reforçar o rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas Cândido ainda não jogou nesta temporada. A última vez que ele entrou em campo foi com a camisa do Vitória, em 20 de novembro, antes de retornar para a Cidade do Galo. Na ocasião, o volante festejou o triunfo por 2x1 contra o Operário, na penúltima rodada da divisão de acesso e o fim do risco de rebaixamento. Suspenso, ele não entrou em campo no jogo seguinte, no encerramento da competição, contra o Coritiba.

Emprestado pelo Atlético-MG, Lucas Cândido se apresentou no começo da temporada ao clube mineiro, com o qual tinha contrato até o final de 2021, mas permaneceu fora dos planos e só treinou em separado do elenco. Em fevereiro, houve uma tentativa de empréstimo à Chapecoense, mas o volante não foi aprovado nos exames médicos da equipe catarinense.

O contrato com o Galo foi rescindido no início de junho e o atleta de 26 anos ficou desde então sem clube. "Estava no Atlético-MG. Não joguei por causa do técnico. Estava apto a jogar", afirmou Lucas. "Na Chapecoense nem sei. Treinei normal, mas falaram que tinha risco. Não entendi", completou.

Empolgado, Lucas quer voltar a ser protagonista. Na Série B de 2019, ele deu contribuição importante ao Vitória e os números confirmam isso. O volante foi titular em 20 dos 23 jogos que disputou com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.

"Estou feliz em voltar. Espero que esse ano seja pelo acesso. Ano passado foi para não cair. Espero ficar apto a jogar o mais rápido possível. Sei que fiquei um tempinho parado, mas estava fazendo atividades em casa. Essa covid atrapalhou todo mundo. Espero o mais rápido possível ficar 100%. E espero voltar a fazer gols também. Quando a gente fica sem jogar e sem treinar é muito ruim e estou bem motivado para ajudar o elenco e o Vitória com o acesso", vislumbrou.

Anunciado pelo clube como novo contratado no último sábado (15), Lucas Cândido se apresentou na quarta-feira (19) na Toca do Leão e treinou com o elenco nesta quinta-feira (20). Ainda sem reunir condições de jogo, ele não foi relacionado para o jogo contra o CRB, sábado (22), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, mas espera estar pronto para ficar à disposição contra o Paraná, no dia 29, no Barradão. "Para esse jogo não, mas espero estar apto para o próximo. Vou fazer os trabalhos a mais e espero estar 100% fisicamente para ser aproveitado pelo técnico", projetou.