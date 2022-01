'Não judia do meu filho', pede mãe de Whindersson para Popó

Milhares de fãs estão contando as horas para que chegue a luta entre Acelino 'Popó' Freitas e Whindersson Nunes, marcada para o próximo domingo (30), no Fight Music Show, em Balneário Camboriú (SC). Mas esse não é o caso da mãe do humorista. Aliás, ela já garantiu: não quer saber de assistir ao combate.

"Vou não", disse Valdenice Nunes, em entrevista à TV Globo. Preocupada, ela afirmou que só vai querer saber de algo relacionado ao duelo quando todos os rounds acabarem, e o árbitro anunciar o vencedor.

"Eu vou deixar passar tudo. E disse para ele: a primeira pessoa para quem você vai ligar é para a mãe, para dizer se está tudo bem. Depois, vou assistir onde estiver. Mas não vou assistir (ao vivo) não, confesso que estou nervosa, mas muito confiante também", falou.

"Hidelbrando tinha vontade de assistir, mas tem medo de ir porque se o Popó bater, ele pula para dentro. Está todo mundo torcendo por ele. Ele está confiante. Falei com ele, eu estava muito nervosa, mas Whindersson disse para não ficar nervosa porque vai dar tudo certo. Confio primeiro em Deus. Em segundo, nele", completou Valdenice.

Ela, aliás, disse que não acreditou no filho quando soube que ele lutaria contra Popó, tetracampeão mundial de boxe. "Ele disse um dia: mãe, a senhora sabia que eu vou lutar com o Popó?. Eu respondi: é o quê?. Eu achando que era uma brincadeira, não sabia que era verdade".

Whindersson e Popó já deixaram claro que a luta será de trocação franca, e há até a possibilidade de nocaute. Algo que deixa Valdenice ainda mais tenta. Tanto que ela fez um apelo ao lutador baiano.

"Popó, não bota a força que você tem não, vai devagar. Vai com força, mas quando chegar perto do rosto só trisca. Não judia do meu filho. Se ele machucar, faz parte da profissão, mas vou deixar lá fora uma equipe esperando por ele (risos)".

"É brincadeira, tá? Vai dar tudo certo, meu filho vai ganhar e vai sair os dois na paz", completou.

O duelo entre Whindersson e Popó é a luta principal do Fight Music Show, que acontece neste domingo (30), em Balneário Camboriú (SC). Outros destaques são as lutas entre Rogério Minotouro x Leonardo ‘Leleco’ Guimarães e Esquiva Falcão x Yuri Fernandes. O evento começa às 19h.