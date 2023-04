"Não me deixa morrer, tia", diziam crianças durante incêndio em abrigo no Recife

Na madrugada desta sexta-feira (14), um incêndio no abrigo temporário para crianças e adolescentes com risco social deixou quatro pessoas mortas e treze feridas.

O caso ocorreu na Instituição de Caridade Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h20 e o fogo foi controlado somente às 6h.

Vítimas

No total, o incêndio causou 17 vitimas. Duas pessoas faleceram no local, sete foram levadas pelo Corpo de Bombeiros e oito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Cinco crianças serão internadas na UTI e, destas, quatro já estão com respiração assistida. Durante o atendimento, duas pessoas chegaram sem vida ao hospital.

De acordo com relatos de vizinhos, as crianças estavam desesperadas por ajuda e algumas pessoas relataram ter ouvido gritos durante a madrugada, às 2h30.

"Não me deixa morrer, tia", foi um dos pedidos escutados por moradores da região e pela equipe dos bombeiros.

Adjair da Silva, filho de Margareth da Silva, vítima do incêndio disse que a mãe era cuidadora do Lar.

"Fazia mais de dez anos que ela trabalhava aqui, desde antes de o lar mudar para cá. Ela sempre trabalhava à noite. Passou um tempo de manhã, mas quase sempre trabalhava à noite. Eu quero enterrar minha mãe o mais rápido possível", disse em entrevista à TV Globo.

Ajuda ao Lar Paulo de Tarso

O Tribunal de Justiça de Pernambuco está elaborando uma campanha para doação de alimentos, remédios, roupas, brinquedos e material de construção para amenizar a tragédia que acometeu o Lar Paulo de Tarso.

O TJPE informou que também prestará apoio psicológico às vítimas e ajudará na retirada da segunda via de documentos.

As informações são do Jornal do Commercio