'Não me estuprou', diz Dayane Mello ao rever cenas com Nego do Borel

Ex-peoa de A Fazenda 13, a modelo Dayane Mello se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (21) e disse que o cantor Nego do Borel não a estuprou ou a abusou sexualmente como vinha sendo acusado. Em texto publicado nos stories do Instagram, ela disse que revisitou as cenas e conversou com uma psicóloga para se posicionar. "Não vou fazer uma pessoa passar por algo que não é", disse nos stories.

No texto, ela diz que refletiu sobre os eventos que passou com Nego no reality:

"Depois de refletir, avaliar e reavaliar os eventos, conversar com psicóloga e pessoas do meu entorno, cheguei à conclusão de que muito embora a conduta dele não tenha sido a mais prudente possível na situação, ele não cometeu abuso sexual contra mim, não me estuprou".

"Sei que esse assunto acende os ânimos das pessoas, por envolver algo muito sério. Sei também que milhares de mulheres sofrem abuso sexual anualmente no Brasil e sei também que tudo sempre deve ser feito para evitar que esta triste realidade permaneça. Até por isso não poderia deixar de falar da conclusão à qual cheguei, visto que não seria justo que a conduta dele, por mais imprudente que tenha sido, seja vista como criminosa", continuou.

"Sendo assim peço a todos que possamos deixar de uma vez por toda a discussão sobre esse aspecto do que aconteceu naquela noite de lado, embora nunca possamos deixar de lado tudo que foi dito no contexto sobre a importância da sociedade criar mecanismos para evitar que mulheres passem por situações de abuso e sobre a importância de ouvir a mulher com atenção", completou.

Ela então diz que segue junto a mulheres vítimas na busca de "soluções para situações de violência e abuso e que sejam tratadas com toda a seriedade necessária". Em vídeo, ela explica que o posicionamento se deu após se chatear ao ver que culparam Nego por algo que para ela, não aconteceu. "Por mais que as mulheres queiram que eu seja porta-voz de um estupro, não vou ser porta-voz de algo que não ocorreu", disse.

"Quero que entendam meu posicionamento e o que eu sinto, eu sei que muitas mulheres foram tocadas pelo assunto, mas eu não posso fazer uma pessoa passar por um estuprador e abusador sendo que não foi isso. Se as pessoas querem acreditar, que acreditem, porque não foi algo que aconteceu", disse.

Relembre o caso

Depois da segunda festa da temporada, Dayane Mello e Nego do Borel dormiram na mesma cama. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que a modelo estava alterada pela bebida e houve movimentação nos lençóis. Peões tentaram afastá-los e até tirar Day da cama, mas ela retornou.

Em um dos momentos, MC Gui questionou se ela estava bem. “Ô Day, você está bem? Tem certeza que você quer ficar aí? Você quer ir para a sua cama ou ficar aí. […] Papo sério, se ela não responder, você sai, Nego”, fala o funkeiro. Neste momento, Nego se irrita e rebate: “você quer ficar aqui, irmão?”

Solange Gomes também interviu na situação. “Day, vai para a sua cama. […] Nego, vai dar problema”, alertou a ex-banheira do Gugu. “Ela tá totalmente bêbada." Mileide Mihaile arrastou Dayane pelos pés, tentando levá-la para a cama da peoa. Mas a modelo sai e acaba voltando para a cama em que Nego do Borel está deitado. Durante a madrugada, vídeos de Nego beijando Dayane e tentando algo a mais viralizaram. Neles, é possível ouvir Day negando e dizendo que tem uma filha, por isso não queria envolvimento no reality.

Veja o vídeo de Dayane Mello: