'Não me senti segura', diz influenciadora sobre elevador que despencou em Praia do Forte

Após a queda do elevador no Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte, nesta segunda-feira (27), a influencer Juliana Feroldi, que soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, fez um desabafo sobre não ter se sentido segura para usar o equipamento quando ficou hospedada no local, em fevereiro deste ano.

"Não sei responder exatamente porquê, mas eu achei inseguro e não entrei. Passei dois dias lá e meu quarto era no último andar, mas preferi usar as escadas", comenta.

Segundo Juliana, ela percebeu que o elevador travava enquanto funcionava. "Cheguei a entrar e sair, achei ele velho", continua. Nesta segunda, o elevador despencou com quatro pessoas dentro, das quais duas eram crianças. Elas estão sendo observadas no Hospital Geral de Camaçari, de acordo com a Prefeitura de Mata de São João.

De acordo com a influencer, ela ficou hospedada entre os dias 10 e 12 de fevereiro e, apesar de ter preferido não utilizar o equipamento, afirma que "não viu nada que pudesse comprometer o elevador" de fato.

O Hotel Via dos Corais foi procurado, mas não deu um retorno até a publicação da matéria.

Reclamações

De acordo com comentários de pessoas que se hospedaram no Hotel, presentes nos sites de viagem Booking e Kayak, outras reclamações foram feitas sobre o elevador. Os antigos hóspedes chamaram atenção para o fato de que o equipamento só comporta duas pessoas, além de "fazer muito barulho".

Em março deste ano, um dos comentários deixados no Kayak pede ainda por uma modernização no meio de transporte: "O elevador de acesso aos quartos necessita de uma modernização", diz publicação.

"Se tiver reservado quarto com varanda, cuidado pra não pegar o quarto de frente do elevador, pois o barulho atrapalha quem tem sono leve", comentou outro usuário no Booking.