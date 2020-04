Não passa nada: Bahia tem 4ª melhor defesa entre times da Série A

Se tem um setor do Bahia que pode ser orgulhar de ter ido bem até a parada no calendário do futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus, esse lugar é a defesa. Nos 10 jogos que fez nos três primeiros jogos do ano com a equipe principal, o tricolor levou somente seis gols, o que deixa o time com o quarto melhor desempenho entre as 20 equipes que disputarão a Série A.

A estatística, vale lembrar, não leva em consideração os jogos realizados também pela equipe de aspirantes, que estava disputando de forma exclusiva o Campeonato Baiano. O projeto já foi encerrado por conta da pandemia e a incerteza de calendário no segundo semestre. O time treinado por Dado Cavalcanti fez sete partidas ao todo e levou quatro gols.

Considerando só o time de Roger, só Atlético-GO e Athletico-PR, que sofreram quatro gols cada, e Palmeiras, com cinco, ficariam à frente do Bahia. Vale ressaltar, porém, que as três equipes estavam disputando duas competições no primeiro semestre. Os goianos se dividiam entre estadual e Copa do Brasil, atleticanos atuaram na Supercopa do Brasil e Libertadores, e o alviverde se revezava entre Paulistão e o torneio sul-americano.

Já o Bahia disputou três competições com o elenco principal nos primeiros meses do ano: Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana. Entre os três torneios, o melhor desempenho na relação defesa-ataque está no torneio internacional. Em dois jogos diante do Nacional-PAR pela competição, o Esquadrão levou só um gol e conseguiu marcar outros seis, ficando com saldo de cinco tentos no confronto.

Já no Nordestão, o Bahia viu a defesa tomar gols em apenas dois dos setes jogos em que fez pela primeira fase da competição: na derrota para o Vitória, por 2x0, na Fonte Nova, e no empate em 2x2 com o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza. Os rivais, inclusive, foram os dois únicos clubes que conseguiram marcar mais de um gol no time tricolor na temporada.

Esses números deixam o Bahia com a melhor defesa da Copa do Nordeste. Com quatro gols sofridos, o clube lidera o ranking ao lado de Fortaleza e Vitória.

Segurança

Desde o início da temporada, Roger Machado fez só uma mudança por ordem técnica no sistema defensivo. Criticado após falhas na eliminação na Copa do Brasil e no clássico contra o Vitória, o goleiro Douglas perdeu a posição para Anderson.

O camisa 1 fez três jogos na temporada e levou três gols. Substituto, Anderson teve que buscar a bola no fundo das redes a mesma quantidade de vezes que Douglas, mas em sete partidas.

Por isso, o único que pode se orgulhar de ter passado ileso quando esteve em campo é o zagueiro Wanderson. Opção de Roger Machado no banco de reserva, o defensor foi titular nas partidas perante Confiança e América-RN. Na ocasião, ele estava substituindo Lucas Fonseca, machucado, e formou dupla de zaga com Juninho.

Com Wanderson entre os titulares, o Bahia levou a melhor e venceu os confrontos. Triunfo por 1x0 sobre o Confiança, na Fonte Nova, e por 2x0 sobre o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal.

Wanderson, inclusive, deve ganhar companhias entre as opções no banco após o retorno das férias. Além de Ernando, que ainda não estreou na temporada, Ignácio, que estava integrado ao time de aspirantes, deve se juntar ao grupo. Outros que terão as suas situações definidas são os também zagueiros Anderson, Fábio Alemão e Jaques.

As férias coletivas de atletas e comissão técnica se encerram na sexta-feira (1º). Até o momento, o Bahia não informou se os jogadores terão algum esquema especial de treinamento ou se continuarão em suas casas por causa do isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde. Os campeonatos de futebol, por sua vez, continuam sem previsão de retorno.