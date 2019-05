'Não podemos perder a fé', diz mãe de Ludmilla, após cantora ser internada

A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, revelou que a filha foi transferida de hospital, após ser internada as pressas por não conseguir mexer as pernas. Em um vídeo postado nas redes sociais, Silvana comentou sobre o estado de saúde da funkeira carioca.

Segundo ela, Ludmilla está "com dor", mas vai ficar bem. "Passando aqui pra desejar feliz Dia das Mães e agradecer a todas as orações e mensagens positivas que estão chegando aqui pra mim. Ela está com dor, mas vai ficar bem. Estava voltando de São Paulo e indo pro Rio, pra um hospital melhor, porque estava em uma cidade pequena que não tem recursos, para verificar direitinho o que está acontecendo", começou ela.

Silvana contou que conversou com a filha e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. "Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não podemos perder a fé, mesmo em um momento de desespero. Fé em Deus é tudo nessa vida", disse.

Ludmilla estava internada na Santa Casa de Cruzeiro,, no interior de São Paulo, e foi transferida para o Rio de Janeiro.

Sem mexer

A funkeira cancelou dois shows que faria neste sábado (11), nas cidades de Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo, em razão de uma lombalgia (marcada por dores na região lombar). Ela também cancelou a participação na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, neste domingo (12).

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Ludmilla revelou que não conseguia mexer as pernas. "Não consigo mexer da cintura pra baixo. Tinha dois shows hoje, um eu já perdi e o outro é de madrugada", contou a cantora ao Blog do Leo Dias.

Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Santa Casa de Cruzeiro, onde permanece internada. Ludmilla faria a apresentação em uma danceteria, na mesma noite que a cantora Iza.

Ao colunista, Ludmilla disse, no caminho para o hospital, que não sabia o que tinha motivado a lesão na coluna.

Em nota, a artista lamentou a impossibilidade de se apresentar e desculpou-se: "A cantora lamenta não poder fazer os shows, estar com os fãs e todo público que estaria presente. Mas, por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente a impediram de fazer o mais ama: cantar".