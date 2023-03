'Não posso admitir ser tratada como vilã', diz Babi Cruz após repercussão sobre namoro

A empresária Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira (28), em um comunicado nas redes sociais, sobre a repercussão envolvendo a revelação do seu novo relacionamento com o empresário André Caetano.

"Não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento, desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs. Nada do que aconteceu ou acontecerá na minha vida, me impedirá de cuidar com todo amor e carinho da saúde do Arlindo, assim como sempre fiz", escreveu.

O assunto rendeu nas redes sociais desde que, na última quinta-feira (23), Babi revelou em entrevista a colunista Fábia Oliveira do portal "Em Off", que estava namorando com o rapaz que conheceu durante sua campanha política, nas eleições do ano passado. André Caetano apagou todas as fotos de seu perfil no Instagram.

Flora Cruz, filha da empresária com Arlindo Cruz, apoiou posicionamento e saiu em defesa da mãe. "É isso. Sem mais. Vamos para frente e, como sempre, com muito amor", comentou a influenciadora na publicação.

No texto, Babi explica ainda que decidiu tornar público o relacionamento por acreditar que a notícia seria dada de forma "distorcida e equivocada". Ela também falou como se sente desde que seu relacionamento foi divulgado.

"Com pesar, digo que minha demora em esclarecer os fatos a todos se deu devido à minha saúde mental ter ficado abalada depois de alguns comentários infames e de cunho odioso", disse.

Veja posicionamento na íntegra: