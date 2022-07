"Não preciso dizer", afirma Fátima Bernardes sobre voto nas eleições de 2022

Fátima Bernardes saiu recentemente da tela da Globo, mas não deixou de fazer participações em programas. Esse foi o caso do Roda Vida, que é exibido na TV Cultura. A jornalista participou na noite desta segunda-feira (25) e foi questionada politicamente.

No bate-papo, a apresentadora preferiu não expor seu posicionamento, mas deu detalhes que as pessoas já desconfiam em qual candidato ela irá votar, principalmente, pela forma como ela comentava no Encontro sobre assuntos diários.

"Eu acho que eu já dou [minha opinião sobre isso], no dia a dia eu já dou. Eu não preciso dizer em quem eu vou votar para deputado, para senador, já recebi essa pergunta na fila", iniciou.

"E eu fiquei muito triste de ouvir uma moça jovem me fazer essa pergunta. Ela me falou: 'Eu não tive tempo de me informar, em quem você vai votar?'. A gente tem que ter tempo para se preparar, é um momento importantíssimo. Eu não falei. Eu não preciso dizer, não preciso declarar publicamente o meu voto para ter uma posição clara sobre o que eu penso", completou.

Cabe lembrar que, durante o Encontro, Fátima batia de frente, sempre com cautela, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Assuntos envolvendo fome, direitos LGBTQIA+ e dinheiro, sempre tinham um lado mais crítico por parte da jornalista.