'Não queria ter roubado o gol do Osvaldo', explica atacante do Vitória

Osvaldo marcou um gol para o Vitória contra o Ituano, mas teve a comemoração interrompida. A arbitragem apontou impedimento no lance e a decisão de campo foi validada pelo VAR. Não, Osvaldo não estava em condição irregular, mas um companheiro dele sim, o que resultou na anulação do tento.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Osvaldo recebeu lançamento, invadiu a área e chutou para o gol. Ele estava em posição regular, mas Zé Hugo, que acompanhava o lance, estava impedido. O problema é que, apesar da finalização já estar definida, ele chutou a bola antes dela entrar por completo, o que invalidou o tento.

Depois do apito final, Zé Hugo explicou o que aconteceu no lance. "Na vontade, achei que estava atrás da linha da bola e só toquei. Achei que a bola até já tinha entrado. Foi meio que sem querer. Não queria ter roubado o gol do Osvaldo nem nada não", explicou o jogador.

Àquela altura, o Vitória já vencia o jogo por 2x0, com gols de Rodrigo Andrade e Santiago Tréllez. Depois, Camutanga definiu o placar de 3x0, no Barradão.

O resultado conquistado contra o Ituano na noite desta sexta-feira (3) garante ao Leão a manutenção da liderança na 10ª rodada sem depender de nenhum outro resultado. A equipe baiana alcançou 22 pontos.

"Estamos sendo recompensados pelo trabalho duro do dia a dia. O grupo é maravilhoso, vamos continuar assim dando o nosso melhor e vamos rumo à Série A, se Deus quiser", projetou Zé Hugo. O Vitória volta a jogar na terça-feira (6), às 19h, quando visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo.