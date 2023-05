'Não quero ser forte o tempo todo', diz Simony durante tratamento contra o câncer

Enfrentando um câncer no intestino, a cantora Simony fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (17). A artista compartilhou um momento de uma de suas sessões de psicodançaterapia.

"Eu não sou forte o tempo, e tudo bem. Eu não quero ser forte o tempo todo, eu quero apenas não perder minha fé. Eu quero ter pensamentos leves, quero viver cada segundo. Que bom poder chorar, limpar a alma. Meu choro é de agradecimento a Deus por ter uma equipe maravilhosa, por ter a possibilidade de me tratar. Com a certeza que a vitória é certa, eu quero ser apenas um canal de amor e luz pra você que também está passando por isso. Muitas vezes nessa vida nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Faça parte da caixinha de remédios de alguém", escreveu.

Simony retomou os tratamentos contra o tumor após a realização de novos exames. No início deste mês, o médico da cantora, Fernando Maluf, já havia se pronunciado na perfil da artista explicado que a doença continuava ativa, necessitando assim de uma nova etapa de tratamento.



na época, Simony fez um desabafo: "Eu sempre fui muito sincera e agradecida por todo carinho que recebi de vocês. Nessa nova etapa o que eu espero é isso. As orações, as rezas, as energias positivas. Não é fácil, é um novo tratamento, claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha, tem coisas que a gente não pode escolher, não consigo controlar. O que consigo controlar, é como lidar com isso. E mais uma vez vou passar por isso, pensando positivo, na minha cura, no meu melhor".