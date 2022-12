'Não quero trabalhar com você', diz Song para goleiro de Camarões

A treta envolvendo o técnico Rigobert Song e o goleiro Onana ganhou mais um capítulo na Seleção de Camarões, eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. Um áudio vazado revela como foi o desentendimento entre treinador e jogador.

O vídeo teria sido gravado na casa de Song, sem o consentimento do técnico. O afastamento de Onana, até então titular da equipe, aconteceu às vésperas da partida contra a Sérvia, pela segunda rodada.

"Vincent Aboubakar, Choupo-Moting e Zambo são os cabeças do time e eu falo com eles, você é quem, que eu não posso falar com você? Parei de treinar, pedi para todo mundo ir pro vestiário e disse: "Vocês estragaram meu treino". O presidente (Samuel Eto'o) estava na arquibancada, viu tudo. No hotel, em vez de ele vir falar comigo, ele foi falar com o presidente. E o presidente o mandou não sei para onde... Ele não conhece o homem", relatou o treinador.

"Então falei para o Onana: "Não quero mais trabalhar com você", e ele começou a chorar. Eu disse: "Meu pequeno, não tenho tempo para isso, estou preparando uma partida. Ontem te liguei, você não veio. Um falso problema hein...", completou.

Após o vazamento, o goleiro se manifestou nas redes sociais com uma frase. "Num mundo onde mentir é a coisa mais comum, dizer a verdade te faz um revolucionário. Mas no final, o tempo coloca tudo em seu devido lugar", escreveu.

Song também usou as redes sociais para se explicar. Ele condenou a gravação e disse que o vídeo foi feito por uma pessoa que estava acompanhada do seu irmão.

"Um vídeo amador de pouco mais de 90 segundos inundou a rede e se tornou viral. O clipe foi filmado ontem, sem eu saber, em minha casa, por uma terceira pessoa que veio acompanhar meu irmão mais velho, que queria saber mais detalhes sobre a dispensa do goleiro titular de Camarões. Não fazia ideia que estávamos sendo filmados", iniciou.

"O clamor geral que a transmissão desta conversa causa mostra que sua comunicação em massa tinha como objetivo final violar a minha privacidade. Condenando e decisivo a processar o autor deste ato hediondo, reitero meu compromisso inabalável com os Leões Indomáveis – completou, indicando que seguirá no cargo de treinador.

O afastamento de Onana da delegação de Camarões teria acontecido por uma divergência entre o jogador, que gosta de jogar com os pés, e o treinador, que prefere ligação direta. Os dois não teriam chegado a um acordo. Após o corte, Onana deixou o Catar e voltou para Milão, onde vive. O reserva Epassy assumiu a posição.