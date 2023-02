'Não quis ofender ninguém', diz Gustavo após ser eliminado do 'BBB 23'

Gustavo foi o sexto eliminado do Big Brother Brasil 23. Na manhã desta segunda-feira, 27, o ex-brother participou do Mais Você. O ex-integrante do time pipoca refletiu sobre os motivos que o eliminaram e comentou sobre sua relação com Key Alves dentro da casa. Gustavo analisou o conflito que seus aliados tiveram com Cristian que levava informação dos dois grupos. "Parecia que ele estava traindo todo mundo, mas nem tudo é o que parece. Aqui fora, eu quero conversar com ele e podemos ser grandes amigos".



Outro conflito envolvendo Cristian foi o caso de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. Sobre a polêmica, ele acredita que o ex-aliado "se confundiu". "Acho que ele se confundiu, mas em nenhum momento nós quisemos ofender a religião de ninguém. Caso alguém tenha se ofendido, pedimos desculpas", disse.



Por fim, Gustavo falou sobre seu affair na casa. O ex-brother afirma que deseja encontrar Key fora da casa para que possam dar continuidade no relacionamento. "Ela é uma pessoa muito boa, me deu muita força. Sei que o pessoal não vê tudo aqui fora, mas, quando eu estava triste, ela me colocava para cima, vivemos muitas coisas juntos", contou.