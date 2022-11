"Não se casem"

A baiana Liliane Mutti (ex-Liliane Reis), co-diretora e roteirista de "Miúcha, a voz da Bossa Nova", me disse que, em qualquer exibição do filme, quando a personagem principal desaconselha o casamento, todo mundo ri. Seja no Rio de Janeiro, em Barcelona, em Amsterdã, em Paris ou em Salvador – onde esteve em cartaz na semana passada - a piada funciona em todas as sessões. O longa trata exatamente do que provoca esse riso quase nervoso: do quanto o casamento pode colocar mulheres em sombras. Ou à sombra. De homens, especificamente.

Você pode nem nunca ter ouvido falar de Miúcha, inclusive. Não ter na memória, nenhuma cena dela no palco ou uma gravação de determinada música ou qualquer história que a envolva como personagem principal. Provavelmente, a voz dela não lhe é familiar. Ou, pelo menos, não tão familiar quanto a do irmão Chico Buarque e a do marido João Gilberto. O que o filme faz é, exatamente, transformar os dois (e outros homens fortes da vida da cantora) em coadjuvantes e ela em atriz principal. Da própria vida, como é importante que seja, mas nem sempre acontece quando se é mulher.

O road movie trata de um período de 20 anos - 1962 a 1982 - da história de Heloïsa Maria Buarque de Hollanda (sim, com trema). O clímax é o apaixonamento e casamento com João Gilberto, com quem teve uma filha. Uma relação tão difícil e limitante quanto comum, daquele tipo "mulher se preocupando com aluguel, filho e casa, enquanto homem pode viver sonho e carreira". Conhece? Claro. Nada mais corriqueiro.

Uma das graças do filme é o quanto Miúcha se despe e entrega detalhes perversos, estranhos, esquisitos e íntimos da relação com um dos maiores nomes da música brasileira. Ele chegava a trancar o violão para que a esposa não tocasse, acredita? O que hoje seria facilmente identificado como "abusivo", na época passava como "normal" ou, no máximo, "excêntrico". Só que os sentimentos já estavam todos ali e são, agora, nomeados pela cantora. Miúcha, que faleceu em 2018, fala por meio de diários e cartas lidos pela sobrinha Silvia Buarque e com a própria voz, em off, em entrevistas gravadas de 2016 a 2018.

Enquanto vivia a relação conturbada, Miúcha pintava metáforas: aquarelas de vaginas voadoras e mulheres com braços decepados. Elas foram animadas e estão no longa que foi feito por um casal. Liliane Mutti e Daniel Zarvos trabalharam nesse filme pelo menos nos últimos seis anos. Juntos. Isso, enquanto criam os filhos Lola e Nikos, em Paris. "Miúcha, a voz da Bossa Nova" é um filme franco-brasileiro feito por uma baiana e um carioca que reúne músicas e imagens inéditas da Bossa Nova do acervo pessoal de Miúcha gravadas em Paris, Nova York, Rio de Janeiro e Cidade do México. Entre elas, há algumas preciosidades como a película 16mm da festa do casamento de Miúcha e João e imagens de cinema super 8 filmadas por João Gilberto e Chico Buarque.

Além dos bastidores - psicológicos e práticos - do casamento, Liliane e Daniel quiseram ir mais fundo e revelar o que significa ser uma mulher cercada por outros chamados “grandes homens”, já que ela era filha de Sérgio Buarque de Hollanda, irmã de Chico Buarque, pupila de Vinicius de Moraes e parceira de Tom Jobim. O que se espera e o que foi vivenciado por essa mulher, nesse lugar, naquele tempo? O quanto dela se apaga?

Na sessão "intimidades", é engraçadinha a história de quando Miúcha, ainda bem jovem, vê o irmão mais novo Chico Buarque ganhar o direito de ter uma cópia das chaves da casa onde moravam com os pais. Ela que, sete anos mais velha, não havia conquistado o mesmo, questiona o pai que apenas responde "não sei de nada, fale com sua mãe", ou algo assim. Ali, ela disse que decidiu que se mudaria pra Paris. Para ser livre. Para ter chaves.

"Miucha, a voz da Bossa Nova" ainda traz outras mulheres fortes do século XX. A cantora se apresentava, em Paris, na casa de espetáculos comandada pela chilena Violeta Parra e comenta Simone de Beauvoir, com quem chegou a se encontrar. Pensamentos de Beauvoir passeiam pelo longa e arrematam a narrativa feminista do documentário.

Ao falar sobre o filme, Liliane o situa na segunda onda do feminismo, lá por 1968, quando o lema era: “o pessoal é político''. A partir dessa premissa, o privado e o público são entrelaçados na obra, mostrando a teoria na prática: para uma mulher, mãe, artista, não foi possível separar o palco do íntimo. Isso, ainda que a própria Miúcha tenha dito que "eu não era uma personagem tão feminista quanto deveria ter sido".

Como muitas de nós, Miúcha também não se soube, não se pensou, não se viu. Durante longos anos. Ela diz isso assim: "nunca tinha pensado seriamente em cantar, nem em casar, nem em ser mãe. Eu achava que a minha obrigação era resolver os problemas e o problema de João era fazer um show". O que nos leva ao título desse artigo e, talvez, provoque também em você o risinho nervoso que vem se repetindo nas plateias depois que a personagem principal aconselha "não se casem". De fato, é uma opinião a ser considerada. Depois de conhecer essa história, ainda mais.

(O filme fez parte da programação do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, que aconteceu na semana passada, em Salvador. Agora, segue em cartaz em Amsterdã, no IDFA - o mais importante festival de cinema documentário da Europa - até o próximo dia 20. No primeiro semestre de 2023, volta aos cinemas do Brasil.)