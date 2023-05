Não se compare 

Manda essa vídeo para alguém que está começando a jornada para conquistar um sonho agora. Quase sempre a gente cai na armadilha de se comparar com os outros. E a gente não leva em consideração o tempo de estrada que o outro percorreu. As tempestades que ele precisou enfrentar. Os obstáculos que ele venceu. As dores que ele sentiu. As renuncias que ele teve que fazer. O que ele perdeu.

A gente cai nessa armadilha pois é bom saber que alguém conseguiu algo que desejamos pra nossa vida. O que você não pode permitir é que esse sentimento tome conta de você. Do seu coração. Que ele domine você e você pense que foi fácil, rápido pro outro e que pra você tudo é mais difícil. Irmão, talvez essa pessoa que você está se comparando aí tenha cinco, dez, quinze anos de estrada na sua frente. Não é justo com você se comparar. Talvez essa grama verde que você está admirando seja uma grama falsa, sintética, desonesta... E você está seguindo seu caminho da forma certa, do jeito certo, sem ferir os seus princípios.

Calma, velho. Vai dar certo. Continua fazendo a sua parte. Continua caminhando. Para de se comparar. Se inspire. Acredite, a maioria das pessoas que conquistaram o que você quer conquistar passaram pelo que você está passando. Vai dar certo pra você também.

]